Специалисты обсуждают меры по увеличению налогового потенциала Севастополя

В Управлении Федеральной налоговой службы по г. Севастополю состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы с Правительством Севастополя, в котором приняли участие руководитель Управления Алексей Могила, заместители Губернатора города Севастополя Алексей Парикин и Николай Приставка, а также представители иных структур города Севастополя, участвующие в работе по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот.

Стороны обсудили выполнение «дорожной карты» по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и земельных участков, используемых не по целевому назначению, включение в перечень налогооблагаемых объектов недвижимости коммерческого назначения, а также результаты работы по наполнению государственного адресного реестра достоверными сведениями об объектах адресации, расположенных на территории города Севастополя.

Руководитель УФНС России по г. Севастополю Алексей Могила подчеркнул, что эффективность администрирования имущественных налогов напрямую зависит от полноты и корректности сведений, идентифицирующих объект недвижимости. Эта работа носит перспективный и социальный характер, позволяет реализовать принцип справедливости по обязанности уплаты налогов всеми владельцами недвижимости, а также влияет на увеличение налогового потенциала Севастополя и, как следствие, оказывает положительное воздействие на развитие экономики региона.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество является юридическим актом признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения. Оформление объектов недвижимости, которое может самостоятельно осуществить каждый владелец недвижимого имущества, поможет налогоплательщикам избежать спорных ситуаций по вопросам правообладания. Наличие в Едином государственном реестре недвижимости информации о правообладателе какого-либо объекта недвижимости закрепляет его право владения и распоряжения собственностью и убережет от мошеннических действий.

Узнать о том, зарегистрированы ли права на объекты недвижимости, каждый налогоплательщик может самостоятельно. Для этого необходимо запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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