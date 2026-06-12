Специалисты онкодиспансера проводят выездную «Школу пациента»

Специалисты ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова» совместно с представителями крымского регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» запустили новый проект — выездную «Школу пациента». Первый выезд в ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница» провели врачи-онкологи Виктория Орлова и Иван Тихий, а также медицинский психолог Галина Зарицкая.

Специалисты встретились с пациентами, ответив на наиболее актуальные вопросы о прохождении гормонотерапии и реабилитации после лечения рака молочной железы. Слушателям подробно рассказали о профилактике побочных эффектов лекарственной терапии, особенностях питания, а также объяснили, почему в период восстановления важна умеренная физическая активность.

Такие живые встречи со специалистами профильного учреждения республики помогают жителям, прошедшим основной курс лечения, получить ответы на волнующие вопросы из первых уст, снять тревожность и успешнее адаптироваться к обычной жизни.

Помимо работы с пациентами, в рамках визита врачи оказали организационно-методическую помощь коллегам из Бахчисарайской ЦРБ по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями на местах.

Следующие выезды специалистов крымского онкодиспансера в рамках проекта выездной «Школы пациента» запланированы в Евпаторию, Джанкой, Красноперекопск, а также в другие города и районы республики.

источник: Министерство здравоохранения Крыма

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