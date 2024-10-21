Специалисты полагают, что ключевая ставка может вырасти до 21%

Глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Михаил Хорьков также считает, что с точки зрения рыночного спроса уже давно не так важно — вырастет ставка или нет.

Она давно заградительная и изменения на 1–2 п. п. мало что меняют. Но дальнейший рост будет иметь эффект для предложения. Девелоперам будет сложнее согласовать финмодель и получить проектное финансирование, — пояснил специалист.

Генеральный директор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов обратил внимание на то, что сейчас нет серьёзных предпосылок для снижения инфляции.

К тому же мы видим, что банки заблаговременно повысили ставки по депозитам. В сторону ставок по рыночной ипотеке вообще смотреть не хочется. Эти параметры говорят о том, что ключевая ставка, скорее всего, будет повышена. Но реального влияния на рынок недвижимости повышение на 1–2 п. п. не окажет, — предположил эксперт.

По его мнению, главный вопрос сейчас не в том, какая будет ключевая ставка в ближайшие месяцы, а в том, увидит ли рынок предпосылки для снижения ключевой ставки в обозримом будущем.

Но сейчас всё свидетельствует о том, что рынок недвижимости уже переориентировался на долгосрочные высокие ставки. И, повторюсь, повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ особого влияния на рынок не окажет, он на него практически не отреагирует, — резюмировал Максим Ельцов.

источник: ЦИАН