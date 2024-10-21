Специалисты полагают, что ключевая ставка может вырасти до 21%

Ключевая ставка может быть увеличена на 1–2 п. п. на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ, которое состоится 25 октября. Такой прогноз дают экономисты, отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов в беседе с корреспондентом Циан.Журнала.
Представляется, что это весьма реалистичный сценарий, при этом нет уверенности, что на рынке первичного жилья и другой недвижимости будут какие-то значительные изменения. Уже сейчас ставки по ипотечным программам без государственной поддержки находятся на уровне 25%, и это, пожалуй, самый высокий показатель за многие годы. По такой ставке вряд ли кто-то будет брать ипотечный кредит, — подчеркивает спикер.
По его словам, опросы показывают, что психологический предел ипотечной ставки для населения — 13%.
При этом до конца года девелоперы могут субсидировать ставку лишь до 15%. Это лучше 25%, но всё равно за психологическим порогом. А с нового года такого субсидирования точно не будет. Поэтому ставка на уровне 25 или 27% — уже неважно: в любом случае за такой ипотекой никто обращаться не будет. И если не будет продления семейной ипотеки на нынешних условиях и появления новых адресных программ, мы увидим снижение спроса на жильё не менее чем на 90% относительно I полугодия 2024 года, — отмечает Рустам Азизов.
Глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Михаил Хорьков также считает, что с точки зрения рыночного спроса уже давно не так важно — вырастет ставка или нет.
Она давно заградительная и изменения на 1–2 п. п. мало что меняют. Но дальнейший рост будет иметь эффект для предложения. Девелоперам будет сложнее согласовать финмодель и получить проектное финансирование, — пояснил специалист.
Генеральный директор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов обратил внимание на то, что сейчас нет серьёзных предпосылок для снижения инфляции.
К тому же мы видим, что банки заблаговременно повысили ставки по депозитам. В сторону ставок по рыночной ипотеке вообще смотреть не хочется. Эти параметры говорят о том, что ключевая ставка, скорее всего, будет повышена. Но реального влияния на рынок недвижимости повышение на 1–2 п. п. не окажет, — предположил эксперт.
По его мнению, главный вопрос сейчас не в том, какая будет ключевая ставка в ближайшие месяцы, а в том, увидит ли рынок предпосылки для снижения ключевой ставки в обозримом будущем.
Но сейчас всё свидетельствует о том, что рынок недвижимости уже переориентировался на долгосрочные высокие ставки. И, повторюсь, повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ особого влияния на рынок не окажет, он на него практически не отреагирует, — резюмировал Максим Ельцов.
источник: ЦИАН
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