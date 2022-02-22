Специалисты Роспотребназдора считают: возможность смягчения эпидемтребований есть

Ряд мер, которые мы предлагали еще два года назад и год, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса варианта «омикрон», — эти меры были предложены в иных эпидемических условиях. И сегодня можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в Российской Федерации, — цитирует эксперта ТАСС.

По словам Поповой, клинические и эпидемиологические особенности штамма «омикрон» позволяют внести изменения в ряд требований при посещении театров, музеев, общепита и фитнес-центров.

И сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, смягчении ряда методических рекомендаций при смягчении периода эпидемической ремиссии в Российской Федерации. Конечно же, мы пересматриваем и готовим материалы к таким изменениям касательно музеев, касательно театров, касательно фитнес-центров и общепита — и здесь можно пересмотреть наши рекомендации. Только для той ситуации, <…> которая связана с вариантом «омикрон», — говорит Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что прежние меры были предложены год-два назад, и сейчас будут учитываться иные клинические и эпидемиологические особенности течения инфекции.

При этом сразу хочу оговориться, что требования к усиленным правилам дезинфекции, которые себя оправдывают, и к масочному режиму при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях мы считаем необходимым сохранить, — подчёркивает специалист.

По словам главы ведомства, Роспотребнадзор может завершить пересмотр рекомендаций по ковиду для различных сфер деятельности в течение 10-14 дней.