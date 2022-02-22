Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Специалисты Роспотребназдора считают: возможность смягчения эпидемтребований есть

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму за субботу зарегистрировано 258 новых случаев коронавирусной инфекции
Иллюстрация: iira116, pixabay.com

Специалисты Роспотребназдора считают: возможность смягчения эпидемтребований есть

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:45 22.02.2022

Противоэпидемические меры в России в отношении музеев, театров, школ, фитнес-центров, мест общепита следует смягчить с учетом особенностей штамма «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник.

Ряд мер, которые мы предлагали еще два года назад и год, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса варианта «омикрон», — эти меры были предложены в иных эпидемических условиях. И сегодня можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в Российской Федерации, — цитирует эксперта ТАСС. 

По словам Поповой, клинические и эпидемиологические особенности штамма «омикрон» позволяют внести изменения в ряд требований при посещении театров, музеев, общепита и фитнес-центров.

И сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, смягчении ряда методических рекомендаций при смягчении периода эпидемической ремиссии в Российской Федерации. Конечно же, мы пересматриваем и готовим материалы к таким изменениям касательно музеев, касательно театров, касательно фитнес-центров и общепита — и здесь можно пересмотреть наши рекомендации. Только для той ситуации, <…> которая связана с вариантом «омикрон», — говорит Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что прежние меры были предложены год-два назад, и сейчас будут учитываться иные клинические и эпидемиологические особенности течения инфекции.

При этом сразу хочу оговориться, что требования к усиленным правилам дезинфекции, которые себя оправдывают, и к масочному режиму при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях мы считаем необходимым сохранить, — подчёркивает специалист.

По словам главы ведомства, Роспотребнадзор может завершить пересмотр рекомендаций по ковиду для различных сфер деятельности в течение 10-14 дней.

Узнайте больше:  За минувшие сутки в Крыму госпитализировано с коронавирусом 188 человек. Заразившихся – в разы больше


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.