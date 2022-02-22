Специалисты Роспотребназдора считают: возможность смягчения эпидемтребований есть

Противоэпидемические меры в России в отношении музеев, театров, школ, фитнес-центров, мест общепита следует смягчить с учетом особенностей штамма «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник.
Ряд мер, которые мы предлагали еще два года назад и год, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса варианта «омикрон», — эти меры были предложены в иных эпидемических условиях. И сегодня можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в Российской Федерации, — цитирует эксперта ТАСС.
По словам Поповой, клинические и эпидемиологические особенности штамма «омикрон» позволяют внести изменения в ряд требований при посещении театров, музеев, общепита и фитнес-центров.
И сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, смягчении ряда методических рекомендаций при смягчении периода эпидемической ремиссии в Российской Федерации. Конечно же, мы пересматриваем и готовим материалы к таким изменениям касательно музеев, касательно театров, касательно фитнес-центров и общепита — и здесь можно пересмотреть наши рекомендации. Только для той ситуации, <…> которая связана с вариантом «омикрон», — говорит Анна Попова.
При этом сразу хочу оговориться, что требования к усиленным правилам дезинфекции, которые себя оправдывают, и к масочному режиму при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях мы считаем необходимым сохранить, — подчёркивает специалист.
По словам главы ведомства, Роспотребнадзор может завершить пересмотр рекомендаций по ковиду для различных сфер деятельности в течение 10-14 дней.
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