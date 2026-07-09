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Специалисты Росреестра проводят консультации в МФЦ Севастополя

Специалисты Росреестра проводят консультации в МФЦ Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:39 09.07.2026

Специалисты Росреестра регулярно проводят консультации в многофункциональных центрах (МФЦ) нашего города. В Севастополе продолжается работа по оказанию помощи гражданам и юридическим лицам в вопросах государственной регистрации прав на недвижимость и кадастрового учета. С начала текущего года более 200 человек воспользовались возможностью получить квалифицированные консультации в МФЦ. Это не только подтверждает высокий интерес к вопросам, связанным с недвижимостью, но и подчеркивает необходимость в доступной информации. Консультации проводятся без предварительной записи. Специалисты Росреестра готовы ответить на любые вопросы по регистрации прав на недвижимость и кадастровому учету.

Новый график консультаций:

  • 10 июля — МФЦ 1, ул. Вокзальная, 10
  • 24 июля — МФЦ 4, пр-т Героев Сталинграда, 64
  • 31 июля — МФЦ 2, пр-т Острякова, 15
  • 7 августа — МФЦ 1, ул. Вокзальная, 10
  • Время проведения консультаций — с 09:00 до 12:00.

На этих встречах не только граждане и юридические лица, но и сотрудники МФЦ имеют возможность получать ответы на возникающие вопросы. Это важный аспект, способствующий оптимизации процесса приема документов на регистрацию, что, в свою очередь, ускоряет всю процедуру. Специалисты Росреестра подробно объясняют все этапы регистрации прав на недвижимость, а также отвечают на вопросы, касающиеся кадастрового учета, — подчеркнул заместитель директора Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Севастополя Юрий Громяк.

Важно отметить, что Росреестр также предлагает онлайн-услуги, что позволяет получить необходимую информацию, не выходя из дома. На официальном сайте Росреестра можно найти множество полезных материалов, включая инструкции, образцы документов и ответы на часто задаваемые вопросы. Все услуги Росреестра переведены на портал Госуслуг. Это значительно упрощает процесс получения информации и делает его более доступным для всех, — отметила руководитель Управления Росреестра по Севастополю Олеся Калинкина.

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