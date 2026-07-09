Специалисты Росреестра проводят консультации в МФЦ Севастополя

Специалисты Росреестра регулярно проводят консультации в многофункциональных центрах (МФЦ) нашего города. В Севастополе продолжается работа по оказанию помощи гражданам и юридическим лицам в вопросах государственной регистрации прав на недвижимость и кадастрового учета. С начала текущего года более 200 человек воспользовались возможностью получить квалифицированные консультации в МФЦ. Это не только подтверждает высокий интерес к вопросам, связанным с недвижимостью, но и подчеркивает необходимость в доступной информации. Консультации проводятся без предварительной записи. Специалисты Росреестра готовы ответить на любые вопросы по регистрации прав на недвижимость и кадастровому учету.

Новый график консультаций:

На этих встречах не только граждане и юридические лица, но и сотрудники МФЦ имеют возможность получать ответы на возникающие вопросы. Это важный аспект, способствующий оптимизации процесса приема документов на регистрацию, что, в свою очередь, ускоряет всю процедуру. Специалисты Росреестра подробно объясняют все этапы регистрации прав на недвижимость, а также отвечают на вопросы, касающиеся кадастрового учета, — подчеркнул заместитель директора Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Севастополя Юрий Громяк.

Важно отметить, что Росреестр также предлагает онлайн-услуги, что позволяет получить необходимую информацию, не выходя из дома. На официальном сайте Росреестра можно найти множество полезных материалов, включая инструкции, образцы документов и ответы на часто задаваемые вопросы. Все услуги Росреестра переведены на портал Госуслуг. Это значительно упрощает процесс получения информации и делает его более доступным для всех, — отметила руководитель Управления Росреестра по Севастополю Олеся Калинкина.