Специалисты сферы IT готовы переехать в провинцию ради ипотеки под 6%

Часть IT-специалистов готовы переехать из Москвы и Санкт-Петербурга в нестоличные регионы ради льготной ипотеки. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». В опросе приняли участие 3 тыс. жителей городов-миллионников.

Напомним, в 2024 году условия IT-ипотеки ужесточили. Из льготной программы исключили Москву и Санкт-Петербург.

По данным опроса, 20% респондентов собирались воспользоваться IT-ипотекой, но отказались от этих планов, так как хотели купить жильё в Москве или Петербурге. Около 7% опрошенных заявили, что готовы переехать в другой город, чтобы купить жильё на льготных условиях. под 6% годовых. Ещё 12 участников опроса рассказали, что работают в другой отрасли, но собираются перейти в аккредитованную IT-компанию, чтобы получить льготный кредит.

IT-ипотека — единственная льготная программа для холостых горожан, не имеющих детей, отметила глава департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко. Она доступна широкой аудитории, так как распространяется на всех сотрудников аккредитованных IT-компаний. Программа была запущена в 2022 году и изначально была нацелена на IT-специалистов. Позже её условия изменили, чтобы удержать в нестоличных регионах квалифицированные кадры. Исследование показало, что программа сработала. Часть специалистов, желающих купить жильё, готовы переехать из столицы ради льготных условий кредитования.

По условиям программы, специалист, проживающий в Москве или Санкт-Петербурге, не может купить квартиру по IT-ипотеке в другом регионе, напомнила директор по продажам федерального девелопера «Новый город» Евгения Алексеева. Но сотрудники регионального филиала столичной IT-компании могут получить льготную ипотеку. Крупные московские IT-компании расширяют географию присутствия и открывают региональные филиалы.

Самостоятельно переехать из столицы в другой регион для оформления IT-ипотеки — это сложная многоходовая комбинация, говорит глава департамента ипотеки и первичного рынка ̆ компании «Этажи» в Москве Мария Сорока. Для этого недостаточно найти в нужном регионе аккредитованную IT-компанию. Необходимо проработать в компании не 3 месяца, затем подать заявку на льготную ипотеку. Эксперт добавила, что такой короткий срок работы сам по себе может стать причиной отказа. Мария Сорока рассказала, что IT-компании это учитывают и нередко переводят сотрудников, желающих решить жилищный вопрос, в свои региональные структуры. В этом случае специалисту значительно проще получить ИТ-ипотеку.

источник: ЦИАН