Специалисты Центра гражданской защиты Севастополя в декабре спасли 27 человек

Центр гражданской защиты (ЦГЗ) Севастополя подвел «аварийные итоги» декабря. По информации чрезвычайного ведомства, отработано 174 сообщения.

Сотрудники ЦГЗ провели 97 аварийно-спасательных мероприятий, в ходе которых спасено 27 человек (из них четверо детей). Из них: 6 поисково-спасательных работ (1 – в горах, 2 – на воде), 8 ликвидаций последствий ДТП, 15 — связанных с аварийными деревьями и конструкциями.

Кроме того, севастопольские спасатели проконтролировали 4 массовых мероприятия и организовали 25 учебно-тренировочных занятий.

Напоминаем, спасатели Центра гражданской защиты работают круглосуточно.

Материалы: https://vk.com/gkucgz.

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