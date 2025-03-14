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Специалисты центра «Работа России» в Севастополе проведут бесплатные выездные консультации
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Специалисты центра «Работа России» в Севастополе проведут бесплатные выездные консультации

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:41 14.03.2025

Специалисты кадрового центра «Работа России» проведут бесплатные выездные консультации. Жители Севастополя смогут получить консультации по вопросам трудоустройства, зарегистрироваться на портале «Работа России» и узнать об актуальных вакансиях и услугах службы занятости.

Приемы пройдут 17 и 20 марта в филиале фонда «Защитники Отечества» на ул. Карантинная, 45 с 10:00 до 13:00.

Также они состоятся 20 марта в Общественном бюро по трудоустройству пенсионеров на ул. Балаклавская, 8, оф. 4. с 12:00 до 14:00.

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Для получения наиболее полной информации и ускорения процесса регистрации необходимо взять с собой логин и пароль от портала «Госуслуги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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