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Специалисты заявляют о стабилизации цен на продукты в у
фото: pikist.com

Специалисты заявляют о стабилизации цен на продукты в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:26 15.04.2024

Ценовая ситуация в Республике Крым стабилизировалась, роста цен на социально значимые продукты питания нет, сообщили ТАСС в региональном министерстве промышленной политики.

В феврале глава республики Сергей Аксенов сообщал, что анализ торговых сетей Крыма показал завышение цен на ряд социально значимых товаров до 90% надбавочной стоимости.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, а также учитывая данные еженедельной динамики цен на социально значимые продовольственные товары, в настоящее время ценовая ситуация находится на стабильном уровне, роста цен, с учетом сезонного фактора, не наблюдается, — говорится в ответе на запрос за подписью министра промполитики Анушавана Агаджаняна.

Отмечается, что в результате мониторинга, который проводился по поручению главы республики, наибольшая добавочная стоимость была у посреднических компаний, оказывающих услуги по доставке продуктов от производителей в сети.

Минпромом в рамках мониторинга были выявлены факты, связанные с нарушением антимонопольного законодательства. Указанные материалы были переданы в Федеральную антимонопольную службу, — говорится в ответе.

Стабилизация цен

Ранее Аксенов сообщал, что 12 марта между Советом министров Республики Крым и производителями продовольственных товаров, субъектами системы оптовой и розничной торговли было подписано соглашение о снижении цен до 30%.

В перечень вошли 30 наименований социально значимых продовольственных товаров. К данному соглашению присоединяется 581 объект розничной торговли (магазины крупных торговых сетей). Глава республики уточнил, что оптовые поставщики также взяли на себя обязательство не превышать торговую наценку более чем на 5%. Он также отметил, что дал поручение проработать этот вопрос с небольшими магазинами.

Минпром региона отмечает, что по итогам подписания соглашения цены в торговых сетях были снижены в среднем до 20%, а в отдельных случаях на некоторые позиции и до 40%.

Готовятся к подписанию соглашения между администрациями муниципальных образований и местными хозяйствующими субъектами, что позволит стабилизировать цены и в магазинах несетевой розницы во всех муниципальных образованиях Республики Крым.

источник: ТАСС

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