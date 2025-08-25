Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии — победитель конкурса грантовых проектов Фонда Президентских грантов.

Фонд на конкурсной основе выделяет гранты Президента Российской Федерации на реализацию социально значимых проектов некоммерческих неправительственных организаций и способствует развитию сектора таких организаций, благотворительности, добровольчества. Миссия фонда — создание условий и возможностей для самореализации инициативных и неравнодушных людей в некоммерческом секторе.

Инициатива Специального гуманитарного центра Крымской митрополии в 2025 году была отмечена грантом в размере более чем 6,5 млн. рублей (общая сумма, с учетом софинансирования — свыше 10,6 млн. рублей).

По благословению главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, команда спецгумцентра — священнослужители и волонтеры — регулярно осуществляет выезды в зону проведения СВО, оказывая помощь гражданскому населению населенных пунктов прифронтовой зоны и воинским подразделениям (по заявкам).

За спиной крымского гумконвоя тысячи километров. Почти каждая поездка сопряжена с опасностями, в первую очередь воздушной «охоты» вражеских дронов. Очередная поездка команды Специального гуманитарного центра Крымской митрополии (руководитель — протоиерей Дмитрий Кротков) — уже 191-я. На исторические территории доставлено свыше 1100 тонн гуманитарного груза, в воинские подразделения, расположенные на территории Крымского полуострова — еще порядка 100 тонн. Каждый килограмм — реальная помощь нуждающимся: продукты питания, лекарства, гигиенические наборы, стройматериалы, электроприборы, игрушки, канцелярские принадлежности, обувь, одежда, все, что необходимо в быту. Весомая поддержка наших военных — регулярно передаваемые на фронт автомобили повышенной проходимости и маскировочные сети, средства индивидуальной защиты, связи и РЭБ.

Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии был создан в августе 2022 года. Фактически же гуманитарные грузы, собранные на приходах Симферопольской и Крымской, Феодосийской, Джанкойской епархий, при участии неравнодушных общественников, благодетелей, отправлялись в зону СВО с марта 2022-го. Помощь направляется не только в города, но и в небольшие села, поселки, расположенные почти на линии боевого соприкосновения, туда, где люди уже привыкли выживать в условиях постоянных обстрелов, закрытых магазинов, неработающих аптек. В таких поездках крымским священнослужителям нередко приходится освящать технику, крестить детей и взрослых, исповедовать людей, служить молебны, утешать, подбадривать добрым словом, помогать возводить блиндажные, госпитальные храмы.

Сбор гуманитарной помощи осуществляется при поддержке Синодального отдела Русской Православной Церкви по социальному служению и церковной благотворительности, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, прихожан храмов, школ, общественных объединений и предпринимателей Крыма и других регионов Российской Федерации.

Грантовые средства помогут оказать комплексную гуманитарную помощь не менее 20 тыс. человек, находящихся на линии боевого соприкосновения, территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей, в зоне проведения СВО, вынужденным переселенцам, а также воинам Российской армии и полевым госпиталям, находящимся на передовой в зоне СВО. Кроме того, команда Специального гуманитарного центра Крымской митрополии получила возможность провести мероприятия по организации, техническому обеспечению, ремонту транспорта, информационному оснащению, материальной комплектации, строительству склада, проведению мероприятий, обеспечивающих успешное продолжение гуманитарной миссии.

источник: пресс-служба Крымской митрополии