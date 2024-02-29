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Спецназовцы посмотрели послание Президента прямо в зоне СВО

Спецназовцы Крыма посмотрели послание Президента прямо в зоне СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:28 29.02.2024

Сегодня по запросам бойцов Народный фронт привез важный гуманитарный груз на Запорожское направление СВО: дроны-камикадзе, квадрокоптеры с тепловизором и прицелы от крымчан.

А пока гуманитарная миссия добиралась до места передачи, ребята сами предложили вместе посмотреть одно из ключевых событий этого года: послание Президента Федеральному Собранию. Бойцы поддержали все тезисы Президента, особенно связанные с продолжением СВО, защитой Донбасса, Крыма и Севастополя.

И попросили записать их обращение к Президенту и всему народу:

Спасибо Владимир Владимирович, очень внимательно слушали Ваше послание, спасибо за поддержку, спасибо за заботу о наших семьях, мы её чувствуем, спасибо за Крым, спасибо за Россию. Мы за вас, мы за Россию, все цели СВО будут достигнуты ради всей страны и ради будущего наших детей. Ура, Ура, Ура, — обратились бойцы.

Спецназовцы Крыма посмотрели послание Президента прямо в зоне СВО Спецназовцы Крыма посмотрели послание Президента прямо в зоне СВО

В свою очередь, представители Народного фронта в Крыму пообещали ребятам, пока они защищают нашу Родину там, сделать все возможное для достижения целей послания на Крымском полуострове:

Мы сделаем все, чтобы все задачи были выполнены на благо нашего народа. И сделаем все для наших ребят и их семей! Мы вас не подведем!, — рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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С тегами: Крым и Россия

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