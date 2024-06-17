Спецпроект Роспотребнадзора. «Ты то, что ты ешь»: здоровое питание – в каждый дом

В мае был подписан указ Президента Российской Федерации о национальных целях развития, о важнейших долгосрочных приоритетах руководства страны и фундаментальных задачах, которые стоят перед обществом и государством. Владимир Путин особо отметил, что это прежде всего сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, создание комфортной и безопасной среды для жизни.

Большое значение для решения поставленных Президентом задач имеет продвижение здорового образа жизни в целом и правильного, сбалансированного питания в частности. Масштабную просветительскую работу в этом направлении – как среди взрослых, так и среди детей – проводит Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание» национального проекта «Демография».

Спецпроект «Ты то, что ты ешь» стартовал в рамках проекта «Здоровое питание» в июне, продлится до конца 2024 года и охватит все возрастные аудитории – от детей и подростков до активных взрослых и пожилых россиян. Название выбрано не случайно. Все знают афоризм Гиппократа «Ты то, что ты ешь». Прошли века, но до сих пор ни один врач не опроверг умозаключение легендарного целителя. Однако мало кто задумывается, какое обилие смыслов вложено в эту фразу.

Спецпроект «Ты то, что ты ешь» призван «расшифровать» эти важные послания, донеся ключевые правила здорового питания до самой широкой аудитории, в доступной форме транслируя важную для каждого человека информацию по основным принципам здорового образа жизни и создавая понятную мотивацию к изменению своих привычек в позитивную сторону.

Кроме того, в рамках спецпроекта «Ты то, что ты ешь» запланировано большое количество масштабных познавательных активностей, охватывающих все регионы России:

создание и продвижение серии увлекательных комиксов по здоровому питанию с яркими и запоминающимися персонажами;

всероссийский челлендж «Слагаемые здоровья» по формированию полезных привычек;

акция «Семейные сокровища», посвященная важности здоровых семейных ценностей и традиций;

совместный проект со студентами и молодыми выпускниками творческих вузов;

разнообразные конкурсные активации;

как онлайн-, так и офлайн-мероприятия и многое другое.

В рамках спецпроекта «Ты то, что ты ешь» на сайте здоровое-питание.рф и в социальных сетях проекта появится тематическая рубрика «Читай, что ты ешь» и серия публикаций, в которых редакция и эксперты проекта поделятся правилами чтения информации на этикетке, расскажут о важности маркировки продуктов – том числе о разработанной специалистами Роспотребнадзора системе цветовой маркировки «Светофор». Спецпроект поддержат партнеры проекта «Здоровое питание» – ВДЦ «Орленок», ВОД «Волонтеры-медики», Группа «Черкизово», X5 Group, Почта России, АО БРПИ и другие.Первой активностью спецпроекта станет рассылка партнерам пула информационно-просветительских материалов по здоровому питанию для работы с детьми младшего школьного возраста в рамках уроков или бесед о здоровом питании, а также возможные сценарии игр и методические рекомендации. Материалы помогут детям лучше усвоить информацию о продуктах питания, простимулируют интерес к выбору здоровых продуктов, а также разовьют внимание и логическое мышление, — отмечают специалисты.

Больше информации — на сайте здоровое-питание.рф и на страницах проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» ВКонтакте, Одноклассники и в Telegram-канале.