Спецслужбы из Крыма отправили бойцам на фронт автомобили
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:12 29.01.2026

Крымские бойцы делятся, что пока крупногабаритная и высокопроходимая техника остается целью №1 для вражеских дронов, легковые авто на высоких скоростях чаще проскакивают на близких к передовой дорогам и довозят необходимые медикаменты, вещи, продовольствие.

Поэтому легковушки очень актуальны и востребованы. Спасибо огромное от всего нашего подразделения, — делится боец с позывным «Техник». 

Очередные 3 авто отправились на херсонское направление от спецслужб полуострова вместе с Народным фронтом и скоро к ним присоединится еще 4 «железных коня»! А общее количество авто от федеральных ведомств в Крыму на фронте уже 25!

Ребятам большое спасибо, за то что они делают для всех нас на фронте. Пусть авто помогают вам в несение этой непростой службы, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Передачи авто с баланса предприятий стали возможны благодаря решению Правительства Российской Федерации. Каждое авто осматривается представителями НФ и бойцами, готовится к передаче и проходит тест-поездки.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

