Спецслужбы Украины планировали взорвать бомбу на Крымском мосту

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины, пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Республике Северная Осетия — Алания и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного перевозчика.

По информации ФСБ, впоследствии автомашину с бомбой предстояло передать другому водителю — он должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост «и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать «втемную».

Сотрудникам ФСБ России удалось своевременно выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине Chevrolet Volt, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию РФ.