Спецслужбы Украины планировали взорвать бомбу на Крымском мосту

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины, пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Республике Северная Осетия — Алания и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного перевозчика.
По информации ФСБ, впоследствии автомашину с бомбой предстояло передать другому водителю — он должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост «и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать «втемную».
Сотрудникам ФСБ России удалось своевременно выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине Chevrolet Volt, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию РФ.
Теракты на Крымском мосту
Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.
Очередную попытку ударить по Крымскому мосту Киев предпринял утром 3 июня 2025 года. Движение по мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход был атакован, и повреждения якобы получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ. В Кремле позже подтвердили, что попытка удара по Крымскому мосту имела место, но серьезных повреждений объекта нет.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: Крымский мост