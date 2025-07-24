Спидсофт — новый вид спорта в России, подробно о соревнованиях

Спидсофт – одно из самых быстроразвивающихся направлений страйкбола. В нем две команды по пять человек сражаются на специальной площадке. Задача у них предельно проста: нужно зарабатывать очки, захватывая флаг и выбивая игроков с другой стороны. Побеждает команда, набравшая большее количество очков.

Отдаленно спидсофт напоминает пейнтбол, но на деле он гораздо ближе к страйкболу. Игроки используют оружие, стреляющее 6-миллиметровыми пластиковыми шариками (такие же, как в классические страйкбольные). Благодаря «хоп-апу» шары летят быстро и предельно точно.

Дальше – больше. Тактика в спидсофте аналогично отличается от пейнтбольной. Например, подкаты используют не для уклонения от выстрелов (это здесь почти бесполезно), а для быстрого перемещения между укрытиями. Да и смена магазинов происходит так же, как в страйкболе – никаких «фидеров» нет и в помине.

В России спидсофт приобрел популярность (да и родился – тоже) на Урале – именно там в 2020 году и прошел первый турнир. Сейчас регион по-прежнему остается центром крупнейших соревнований.

Поговорим о турнирах: Speedsoft Russia

Кубок Speedsoft Russia – самый крупный в России турнир по спидсофту. Он проводится с 2022 года региональной федерацией страйкбола – при поддержке министерства спорта Свердловской области.

С каждым годом становится все масштабнее, а уровень местных участников – выше.

В общем и целом, Speedsoft Russia можно назвать российским аналогом международного SpeedQB, однако с некоторыми отличиями. Например, у нас строго регламентированы размеры игровой площадки и стандартизированы препятствия: соревнования проходят на арене размером примерно 15×30 метров (впрочем, допускается отклонение до 5 метров). Игровой пол также должен быть таким, чтобы участники могли свободно делать подкаты между укрытиями.

В матче участвуют две команды по 3, 4 или 5 человек – в зависимости от формата турнира. Сам раунд длится 3 минуты. Начинается он от специальных щитов, расположенных по краям площадки – каждый игрок перед стартом должен прижать ногу и ствол оружия к этому щиту.

Главная цель – набрать больше очков, чем соперник. Захват флага в центре приносит команде 25 баллов, а за каждого «пораженного» игрока противника дают еще по 5 баллов сверху. Максимум – 25 – за всю команду соответственно. Если же удастся донести флаг до вражеского щита, команда получит дополнительные 50 баллов. А если при этом у соперника остался хотя бы один «живой» игрок – бонусные 15 баллов.

В сумме за раунд можно заработать до 110 очков.

Что касается оружия, то привод должен иметь выхлоп не более 120 мс, а стрельба разрешена только в одиночном режиме (одно нажатие – один выстрел). Обязательное требование при этом – трассерная подсветка шаров.

Важно отметить: Также можно использовать только механические магазины емкостью до 200 шаров.

Какие у турнира есть форматы

Турниры проводятся в двух форматах: либо по системе с выбыванием после двух поражений (она же Double Elimination), либо по круговой системе (она же Round Robin).

В первом случае матч состоит из трех раундов, и для победы нужно выиграть два из них. Если команда берет верх в первых двух раундах, третий не играется. В «круговом» формате матч включает два раунда, и побеждает та команда, которая набирает больше очков в сумме за оба раунда.

Каждый матч длится два или три раунда – опять же, в зависимости от формата турнира. Раунд продолжается ровно три минуты. Перед началом команда подает сигнал готовности, и судья подтверждает старт – как вербально, так и визуально. Как только раздается свисток или гудок, раунд начинается – никакого обратного отсчета при этом нет. Окончание раунда обозначается двойным сигналом. Между раундами одного матча перезаряжаться нельзя.

Если у игрока возникают технические проблемы, раунд не останавливается и матч не переигрывается.

Некоторые нюансы соревнований

Флаг нужно держать в руке так, чтобы судья его четко видел – прятать в карманы или «сбросник» запрещено. Как только флаг доставлен на «респ» противника, раунд завершается. При всем этом флаг можно оставить в любом месте поля – или передать товарищу по команде, но только аккуратно – бросать нельзя. Если игрока с флагом поразили, он должен немедленно оставить флаг на месте (максимум в полутора метрах от точки попадания).

За задержку или слишком далекий сброс команду могут оштрафовать на 25 очков.

Стартовая позиция команды – у центральной стены, в точке «респа», зона которого составляет 2,4 метра. До сигнала судьи каждый игрок должен касаться стены хотя бы одной ногой, а все приводы – оставаться у стены.

За фальстарт или нарушение правил старта команда теряет 50 очков.

Как работают судьи и организаторы на турнирах

Ниже аспекты и обязанности работы судей и организаторов в рамках проводимых турниров:

Судейская коллегия (она же ГСК) включает в себя Главного судью, Старшего судью видеоповторов и Старшего полевого судью. Первый отвечает за работу судейской команды в целом. Его решения являются окончательными и не подлежат пересмотру. Второй анализирует спорные ситуации после матча, используя видеоматериалы, предоставленные игроками, а также записи трансляции. Третий разбирает конфликтные ситуации непосредственно на игровой площадке и накладывает санкции на участников – при необходимости. Организаторы мероприятия имеют право исключать участников, которые нарушают установленные правила или мешают его проведению. Судьи контролируют готовность команд, следят за соблюдением правил, а также фиксируют начало и окончание каждого раунда. Они также отслеживают поражение игроков – если участник не заметил попадания, судья имеет полное право объявить его пораженным и, как следствие, удалить с поля.

Что запрещено и что обязательно к исполнению на соревнованиях

Прежде всего, каждый игрок обязан носить защитные очки или маску, полностью закрывающие лицо – причем не только во время боя, но и на пристрелочных площадках. Нахождение на поле без защиты категорически запрещено.

Командная идентификация также важна: игроки одной команды должны быть в форме одного цвета (футболки или толстовки), чтобы судьи могли легко определять их принадлежность.

Что до снаряжения, здесь установлены запреты на любые модификации или комплектации, дающие преимущество:

Приводы, нарушающие стандартный цикл стрельбы. Нельзя разгонять скорострельность и устанавливать двойной выстрел.

Бинарные спусковые крючки. Скоба должна быть стандартной.

Штурмовые щиты, пиротехника, фонари, лазерные целеуказатели и страйкбольные гранатометы – все это тоже находится под строжайшим запретом.

Во время матча игрокам нельзя пользоваться средствами связи – например, телефонами или рациями.

Обратим внимание, что все вышеперечисленное может дополняться (и обычно так и происходит) организаторами в зависимости от особенностей площадки. Их соблюдение – обязательное условие для участия в турнире. Также судьи оставляют за собой полное право проверять снаряжение игроков в любой момент, чтобы гарантировать честность и безопасность игры.

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