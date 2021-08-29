Спикер Госдумы предложил рассмотреть в ЕСПЧ заявление о намерении Киева «испортить жизнь» Поклонской

Информация о назначения Натальи Поклонской послом вызвала неоднозначную реакцию в Киеве. 28 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если у Поклонской еще есть украинское гражданство, то у украинских властей есть «возможность испортить ей жизнь». Он также заявил о необходимости проверить депутата от Крыма на наличие у нее гражданства Украины. При этом сама Поклонская еще в 2017 году заявляла, что указ о лишении ее украинского паспорта в марте 2014 года подписал экс-президент страны Виктор Янукович. По ее словам, на момент подписания документа Янукович был еще законным главой государства. В то же время решение о лишении его таких полномочий Верховная рада приняла месяцем ранее.

28 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, поскольку Поклонская — гражданка России, «ее права и свободы будут защищены ото всех нападок», в том числе от нападок украинского министра. По мнению Володина, подобные заявления украинских властей говорят о готовности Киева в отношении своих же граждан применять меры, присущие тоталитарным режимам.

Он напомнил, что среди таких мер были лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах; дискриминация русскоговорящих украинцев и вытеснение русского языка; блокада (водная, транспортная, финансовая, энергетическая и продовольственная), объявленная жителям Крыма, среди которых были и граждане Украины; применение силы и оружия против собственного народа — доказательством тому являются события в сгоревшем Доме Профсоюзов в Одессе и боевые действия в Донбассе.

Вот что может ждать граждан Украины, если власти захотят им «испортить жизнь». Как после этого с министром страны, которая стремится стать частью европейского сообщества, смогут общаться представители западных государств — сложно сказать, — отметил Вячеслав Володин.

По его словам, с такими подходами и принципами стать демократическим государством нельзя, ну а заявление Кулебы правильно бы рассмотреть в ЕСПЧ.

Это антинародный путь диктаторского режима, — заявил председатель Госдумы. — А за Поклонскую не беспокойтесь. Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже.



Интересно, что сама Наталья Поклонская указала, что желающим испортить ей жизнь «можно в очередь становиться».