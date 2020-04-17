Спикер Госсовета Крыма о ситуации с коронавирусом: нам в такой ситуации нужно работать всё лето

Коронавирус… это надолго. Сложившаяся ситуация будет сложной и длительной. Такое мнение высказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Нужно, чтобы все понимали, что это не история апреля. Нам в такой ситуации нужно работать всё лето. Это не только апрель и май. Настраиваться нужно, что нам с этим гриппом жить, пока не будет изобретена вакцина. Нужно предостерегаться, — сказал Константинов. — Ситуация по стране – непростая, но в Крыму она контролируемая. Отмечу, что нет никакого повода смягчать ограничительные меры в период режима повышенной готовности в Республике.

По словам главы парламента РК, уже сейчас сфера услуг Крыма «ощущает напряженность«. Он пообещал помощь с восстановлением после простоя. При этом предприятия, которые хотят работать на полуострове, должны максимально обеспечить безопасность своих сотрудников и клиентов, иначе их ждет закрытие.

Ну а экономику Республики, уверен Константинов, спасет сельское хозяйство (даже в условиях засухи этого года? – ред.).

Все сельскохозяйственные регионы демонстрируют устойчивую работу сельхозпредприятий и никаких угроз нет по выплате заработной платы. Возможно, эта отрасль будет локомотивом, который будет вытаскивать весь Крым из сложной ситуации, — рассказал парламентарий.

По его мнению, даже если будут сбои со сбытом в Крыму, легко можно продукцию перенаправить в другие регионы.