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Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов посетил агропредприятия Сакского района

Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов посетил агропредприятия Сакского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:25 17.06.2020

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов побывал на сельхозпредприятиях Сакского района.

Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов посетил агропредприятия Сакского района

Ознакомившись со специализацией производственной структуры ООО «Имение «София», занимающегося выращиванием винограда и производством вина, Владимир Константинов отметил, что «предприятие успешно развивает аграрный и винный туризм, а его продукция пользуется большим спросом не только в Крыму, но и во многих регионах Российской Федерации».

Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов посетил агропредприятия Сакского района

Пообщался глава парламента и с руководством ООО «Первая Крымская Аграрная Кампания», которое из-за введенных ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 испытывает некоторые финансовые трудности из-за проблем с реализацией продукции.

Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов посетил агропредприятия Сакского района

У агропредприятия есть задолженность по оплате за электроэнергию, топливо, ядохимикаты и минеральные удобрения, семена. К тому же руководству отказали в предоставлении кредита, – сообщил Владимир Константинов.

Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов посетил агропредприятия Сакского района

Он также отметил, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить все крымские агропредприятия, в том числе учитывая большую поддержку со стороны федерального правительства.

Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов посетил агропредприятия Сакского района

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов посетил агропредприятия Сакского района

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