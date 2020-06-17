Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов посетил агропредприятия Сакского района

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов побывал на сельхозпредприятиях Сакского района.

Ознакомившись со специализацией производственной структуры ООО «Имение «София», занимающегося выращиванием винограда и производством вина, Владимир Константинов отметил, что «предприятие успешно развивает аграрный и винный туризм, а его продукция пользуется большим спросом не только в Крыму, но и во многих регионах Российской Федерации».

Пообщался глава парламента и с руководством ООО «Первая Крымская Аграрная Кампания», которое из-за введенных ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 испытывает некоторые финансовые трудности из-за проблем с реализацией продукции.

У агропредприятия есть задолженность по оплате за электроэнергию, топливо, ядохимикаты и минеральные удобрения, семена. К тому же руководству отказали в предоставлении кредита, – сообщил Владимир Константинов.

Он также отметил, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить все крымские агропредприятия, в том числе учитывая большую поддержку со стороны федерального правительства.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.