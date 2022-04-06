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 Спикер крымского парламента о «мировых гастролях» Зеленского: «пусть поиграет напоследок»
Фото со страницы ВК В.Константинова

Спикер крымского парламента о «мировых гастролях» Зеленского: «пусть поиграет напоследок»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:22 06.04.2022

Спикер крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал «мировое онлайн-турне» президента Украины Владимира Зеленского. Особенно возмутил главу Госсовета РК спич «комика-президента» в ООН.

Зеленский, выступая перед Советом Безопасности ООН, предложил этому органу самораспуститься. Вспоминается наша народная поговорка: «Посади свинью за стол, она — и ноги на стол». Сейчас у него, как говорят гастролирующие артисты, чёс. При его появлении на экране в западных аудиториях принято вставать, восторженно улыбаться, громко аплодировать. Но ни один артистический чёс не может длиться бесконечно. Западная публика устаёт от одних кумиров и безжалостно меняет их на других, не вспоминая даже о вчерашних. Это так устроено, — пишет на своей странице ВКонтакте Константинов.

Политик задается вопросом: что дальше? Что же останется Зеленскому? И отвечает:

Разбитая, разорванная страна с одичавшим населением и озверелыми вооружёнными силами, ошмётки экономики, реальные угрозы массового голода, эпидемий и прочих бедствий. Ведь сейчас он, упиваясь своей популярностью, даже не пытается всем этим заниматься. Но реальность обязательно постучится в его дверь. И вот в этот момент мир увидит истинный масштаб этой политической фигуры. Точнее, увидят те, кто вооружён политическими микроскопами. А пока он может позволить себе безнаказанно заявлять несусветные глупости, давать безумно безграмотные советы, участвовать в гнусных провокациях. Пусть поиграет напоследок. Реальность — уже у дверей.

 

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