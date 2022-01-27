Спикер крымского парламента выступил за поставки вооружения в народные республики Донбасса

Спикер крымского парламента Владимир Константинов поддержал инициативу партии «Единая Россия» и обращение к руководству России, направить военную продукцию в Донецкую и Луганскую народные республики для защиты граждан и соотечественников. По его словам, крымчане не так давно прочувствовали на себе, что такое «слова украинских политиков, особенно неонацистского толка». Веры нынешней власти «незалежной» нет.

С нами они тоже неоднократно о чём-то договаривались, но при первом же удобном случае разрушали все договорённости. Например, мы после своего референдума 1991 года, на котором крымчане почти единогласно высказались за воссоздание республики как субъекта Союзного договора, согласились на нахождение Крыма в составе независимой Украины на определённых условиях. Они были изложены в крымской Конституции 1992 года. Киев на этой базе начал с Крымом переговоры, даже принял закон о разграничении полномочий. Но уже в 1995 году, воспользовавшись политическим кризисом в нашей республике, власть растоптала все договорённости и узурпировала наши политические права. Верить необандеровцам нельзя. Они понимают только силу. Потому следует быть готовыми дать им отпор.

Мы видим, как под шумок отвлекающих внимание переговоров Запада с Россией, «наши западные партнёры» фаршируют Украину оружием. Они явно готовят украинскую военщину к вооружённой провокации. Их цель — устроить в Донбассе «малоформатную» войну, на что они — большие мастера. Именно так они действовали в Ираке, Ливии, Сирии. По их расчётам в военные действия обязательно втянется Россия, в ответ на что, они попытаются нас полностью изолировать. Подобное уже случалось и неоднократно в самых разных уголках планеты, — прокомментировал Владимир Константинов.