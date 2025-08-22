Прямо сейчас:
Спиртное, тарелка супа, драка, полёт с высоты, больница, полиция. Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:36 22.08.2025

В городскую больницу поступил 51-летний житель Дагестана с серьезной травмой спины. Как стало известно медикам, мужчина упал с лестницы второго этажа дома. Информация об инциденте была передана в дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району и на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что потерпевший и его 47-летний односельчанин приехали на заработки в Севастополь, где устроились виноградарями в с. Родное. В один из дней после окончания рабочей смены товарищи решили расслабиться и выпить спиртного в строительном вагончике. Младший из них слишком увлекся горячительными напитками, под воздействием которых стал вести себя агрессивно. Попросив своего 51-летнего земляка налить тарелку супа, он получил отказ и разозлился до такой степени, что нанес ему несколько ударов кулаками в голову, а также высказывал угрозы. Конфликтующих разняли другие рабочие, проживавшие вместе с ними. 

Но на этом конфликт не закончился. Некоторое время спустя потерпевший поднимался на второй этаж по лестнице, ведущей в спальное помещение, и на его пути встал обиженный односельчанин, который отказался пускать мужчину. В ходе возобновившейся словесной перепалки злоумышленник ногой толкнул в грудь земляка с такой силой, что тот повис на перилах, практически падая вниз. Вместо того, чтобы помочь ему, мужчина наоборот толкнул коллегу руками в грудь и последний сорвался вниз. После этого подозреваемый спокойно направился отдыхать, а ставший свидетелем рабочий вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Полученные в результате падения телесные повреждения причинили тяжкий вред здоровью 51-летнего дагестанца. Злоумышленник, представившись родственником пострадавшего, пробрался к нему в палату и угрожал расправой в случае, если тот сообщит об инциденте в полицию, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, в отношении которого следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

