 Список аварийного жилья в Крыму пересмотрят

В Крыму до конца 2024 года из аварийного жилья (общей площадью 18,3 тысячи кв. м.) необходимо расселить более 1 тысячи человек. Это предусмотрено нацпроектом «Жилье и городская среда».

В 2021-2022 году в планах расселить 127 жилых помещений. Уже заключено 5 государственных контрактов на приобретение квартир для семей, проживающих в пгт. Новофедоровка, городах Симферополь и Бахчисарай. Ещё 49 контрактов по расселению 1,6 тысячи кв. м. аварийного жилья заключат до конца года, — отметила начальник Главного управления по реализации нацпроектов (региональный проектный офис) Наталья Писарева.

Сейчас по нацпроекту «Жилье и городская среда» расселяют аварийное жильё, признанное таковым на начало 2017 года. Президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» 24 августа предложил запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года.

Глава государства предложил направить на эти цели 45 млрд. рублей.

В проекте строительства новых кварталов надо предусмотреть всю необходимую социальную инфраструктуру, решать вопросы благоустройства, развития общественного транспорта. Все это надо делать вместе с гражданами, откликаясь на их запросы. Использовать такой механизм гражданского участия как «Народный бюджет», когда люди сами определяют, что надо сделать — отремонтировать или построить в их городе, — сообщил Владимир Путин.

По всей стране на январь текущего года более 11 миллионов квадратных метров признаны аварийными.

По информации Центра управления регионом РК.