Спортшколам Крыма передали сертификаты на инвентарь и оборудование

Нам удалось выстроить эффективную рабочую коммуникацию, все вопросы оперативно решаются. Крымчане всегда готовы к выполнению федеральных задач. Наши спортсмены активно участвуют в соревнованиях, достойно представляя республику и страну. Уверен, что впереди у них новые достижения и победы. Органы власти со своей стороны продолжат оказывать все необходимое содействие, – сказал Глава Крыма.

Одес Байсултанов также выразил признательность Сергею Аксёнову и Министерству спорта РК за высокий уровень взаимодействия.

Подчеркну, что все поручения Министерства спорта России выполняются в Крыму оперативно и в полном объеме. Очень приятно видеть впечатляющие результаты, которых достигают крымские спортсмены. При всех непростых условиях, в которых мы сейчас живем, ребята выступают действительно достойно, трудятся не только для себя лично, но и для Родины. Это дорогого стоит, – сказал Первый заместитель Министра спорта РФ.

Так, материальную поддержку получили ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 9» (1,5 млн рублей), ГБУ ДО РК «Спортивная школа олимпийского резерва по велосипедному спорту «Крым» (2 млн рублей), ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 1 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хан Султана» (3 млн рублей), ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 5» (3,5 млн рублей), ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 4» (5 млн рублей).

В мероприятии приняла участие министр спорта РК Ольга Торубарова, руководители спортивных школ.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым