Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина — чемпионка России по боксу
Новости Республики
Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина - чемпионка России по боксу
фото: ВКонтакте, Федерация бокса России

Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина — чемпионка России по боксу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:31 09.12.2025

В столице Башкортостана, Уфе, завершился чемпионат России по боксу среди женщин. В соревнованиях приняли участие 163 спортсменки из 48 регионов страны.

В весовой категории до 75 кг чемпионкой страны стала мастер спорта международного класса Елена Гапешина из Севастополя (тренер – Руслан Давиденко). В финале наша землячка одержала победу над Анжеликой Арутюнян из Ставропольского края.

Узнайте больше:  Крымчанин Владлен Билялов взял бронзу на Первенстве мира по кекусинкан

Ранее Елена Гапешина четырежды брала «серебро» чемпионата России. В марте этого года она стала чемпионкой мира в сербском Нише.

источник: «Крымский спорт»

 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.