Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина — чемпионка России по боксу

В весовой категории до 75 кг чемпионкой страны стала мастер спорта международного класса Елена Гапешина из Севастополя (тренер – Руслан Давиденко). В финале наша землячка одержала победу над Анжеликой Арутюнян из Ставропольского края.
Ранее Елена Гапешина четырежды брала «серебро» чемпионата России. В марте этого года она стала чемпионкой мира в сербском Нише.
источник: «Крымский спорт»
