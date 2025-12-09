Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина — чемпионка России по боксу

В весовой категории до 75 кг чемпионкой страны стала мастер спорта международного класса Елена Гапешина из Севастополя (тренер – Руслан Давиденко). В финале наша землячка одержала победу над Анжеликой Арутюнян из Ставропольского края.

Ранее Елена Гапешина четырежды брала «серебро» чемпионата России. В марте этого года она стала чемпионкой мира в сербском Нише.

источник: «Крымский спорт»

