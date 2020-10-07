Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | Спортсменки из Симферополя — победители чемпионата ЮФО по тхэквондо

crimeapress_news

Спортсменки из Симферополя - победители чемпионата ЮФО по тхэквондо
фото: ВК

Спортсменки из Симферополя — победители чемпионата ЮФО по тхэквондо

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 17:43 07.10.2020

Две симферопольские спортсменки стали победителями чемпионата Южного федерального округа по тхэквондо (ВТФ), который состоялся 3-4 октября в Шахтах Ростовской области.

Руслана Барановская оказалась сильнейшей в весовой категории до 49 кг, а Фера Кайбуллаева – до 62 кг. Обе девушки тренируются под руководством Тимура Усеинова, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.

Всего за медали чемпионата боролись более ста участников (мужчины и женщины) из 7 регионов ЮФО.

Спортсменки из Симферополя - победители чемпионата ЮФО по тхэквондо

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.