Спортсменки из Симферополя — победители чемпионата ЮФО по тхэквондо

Две симферопольские спортсменки стали победителями чемпионата Южного федерального округа по тхэквондо (ВТФ), который состоялся 3-4 октября в Шахтах Ростовской области.

Руслана Барановская оказалась сильнейшей в весовой категории до 49 кг, а Фера Кайбуллаева – до 62 кг. Обе девушки тренируются под руководством Тимура Усеинова, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.

Всего за медали чемпионата боролись более ста участников (мужчины и женщины) из 7 регионов ЮФО.