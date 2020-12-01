Спортсмены из Севастополя завоевали три бронзы на XXVII Кубке России по плаванию в категории «Мастерс»

XXVII Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» принимал Дворец водных видов спорта в Саранске с 20 по 22 ноября. Для участия в состязаниях заявилось 449 пловцов (150 женщин и 299 мужчин), представители 58 клубов федерации плавания «Мастерс» России. От севастопольского клуба «Таврида-Мастерс» в категории М55-59 участие принимали Дмитрий Андреев и Сергей Хомяков.

Это главные старты уходящего года для нашей команды, — цитирует ГАУ « Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя » участния команды ветеранов спортивного плавания «Таврида-Мастерс» Дмитрия Андреева. — Каждое время заплывов — это плоды усиленных тренировок под руководством Татьяны Шарун (ЦСКА), счастливые мгновения и разочарования. Вне зависимости от результатов, для каждого выступившего Саранск стал счастливой гаванью, в которую хочется вернуться.

Дмитрий Андреев завоевал две бронзы:

50 м на спине – 00.34.53 — бронза,

200 м на спине – 02.38.45 — бронза.

100 м на спине – 01.14.77 — 4 результат.

Сергей Хомяков завоевал одну бронзу:

400 м в/с – 05.46.75 — бронза,

200 м в/с – 02.42.17 — 6 результат,

800 м в/с – 12.06.17 — 6 результат.

На дистанции 200 метров на спине Дмитрий Андреев до самого финиша удерживал позицию второго после вслед за лидером гонки Юрием Периным (команда «Спартак»), но на финише Дмитрий Кромской (команда «Посейдон»), выиграл касание в 0,08 секунды.

Команда ветеранов спортивного плавания «Таврида-Мастерс» заняла на XXVII Кубке России по плаванию в категории «Мастерс» 42 место.

фото: Снежана Баскакова, Наталья Лесова — Федерация плавания «Мастерс» (swimmasters.ru)