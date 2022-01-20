Спортсмены Крыма завоевали 45 медалей на первенстве ЮФО

Спортсмены Крыма завоевали сорок пять медалей на чемпионате и первенстве Южного федерального округа по легкой атлетике. Соревнования завершились в Краснодаре.

На площадки для различных дисциплин вышли представители четырех возрастных групп: мужчины и женщины, юниоры до 23 лет, юниоры до 20 лет, а также юноши и девушки до 18 лет. Всего сборную Крыма представили семьдесят восемь атлетов. По итогам соревнований они заняли четырнадцать первых, шестнадцать вторых и пятнадцать третьих мест, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.

В метании диска лучшей среди женщин стала мастер спорта Алена Белякова. Кандидат в мастера Богдан Мазный оказался самым быстрым среди мужчин на дистанции 800 метров, а мастер спорта международного класса Руслан Перестюк, также выступающий в возрастной категории мужчин, пришел первым на шестидесятиметровке.

Среди юниоров до 23 лет отличился КМС Александр Кадуха, занявший первое место в прыжках в длину.

В составе юниоров до 20 лет сразу две золотые медали завоевала спортсменка с самой легкоатлетической фамилией, Вероника Забегалина. Она стала первой на беговых дистанциях 1500 и 800 метров. В метании диска лучшим оказалась Екатерина Кокче. В этом же возрасте крымчане отличились по результатам эстафеты 4х400, благодаря Антону Болдыреву, Даниилу Кущенко, Олегу Анаприенко и Руслану Сундукову.

Завершают список «золотых» победителей юниоры младше 18 лет. Артем Давиденко занял первое место в метании копья, Илья Иванов дважды стал первым в беге, на 60 и 200 метрах, Даниил Радченко быстрее соперников преодолел дистанцию 2000 метров с препятствиями, Николай Харитонов занял первое место в метании диска. Эстафета и здесь осталась за крымчанами: победу команде принесли Сергей Казаков, Артем Макрушин, Дмитрий Дудинов и Ярослав Дементиенко.