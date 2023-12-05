Справедливороссы предлагают ввести льготы для волонтеров и учитывать их работу в трудовом стаже

Напомним, сегодня в России отмечают День добровольца. Волонтеры должны иметь право на льготы по оплате услуг ЖКХ и на льготный проезд на транспорте, а их работа должна учитываться в трудовом стаже, заявил лидер партии и думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

За последние годы движение волонтеров получило огромное развитие в нашей стране. В первую очередь именно стараниями добровольцев с 2014 года оказывалась помощь жителям Донбасса. Наша партия, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик, принимала в этом активное участие, – сказал лидер СРЗП. – С началом специальной военной операции мы увидели, как по всей России развернулись беспрецедентные по масштабам волонтерские проекты в поддержку армии и мирных жителей на освобожденных территориях. Работают многочисленные специальные Центры сбора гуманитарных грузов: люди собирают и закупают вещи, продукты, снаряжение, причем многое изготавливают своими руками. А потом доставляют эту помощь, часто – с риском для жизни. В нашей стране такая бескорыстная деятельность всегда особенно высоко ценилась, но прежде всего – с этической точки зрения. Однако мы уверены, что волонтеры заслуживают прямой поддержки со стороны государства. Именно на это нацелен законопроект нашей фракции, который мы внесли в Государственную Думу. Он предусматривает целый набор социальных льгот. В частности, это льготы на оплату услуг ЖКХ и услуг связи, льготы на городской и пригородный транспорт, – цитирует пресс-служба парламентария.

Но самое главное, считает Сергей Миронов, необходимо включить в страховой стаж период участия в волонтёрских проектах на территориях Донбасса и Новороссии, если человек отработал там не менее года:

Два дня в волонтёрах – за один день страхового стажа. Рассчитываю на поддержку нашей инициативы со стороны Правительства и думского большинства.

источник: пресс-служба председателя социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» и руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе ФС РФ С.М.Миронова