Справедливороссы предлагают ввести ограничение на приём мигрантов в российские школы

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагает установить квоту на приём детей мигрантов в российские школы – не более 10% от общего числа учеников в каждом классе. Официальное письмо по данному вопросу лидер СРЗП направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Предлагаю установить ограничение на приём мигрантов в российские школы. Считаю, что их предельная численность не должна превышать 10% от общего количества учеников в каждом классе. Также необходимо ввести курсы дополнительного изучения русского языка в школах, где количество детей, владеющих русским языком как иностранным, превышает 3% от общего количества учеников, – рассказал Сергей Миронов.

Он отметил, что в 2021 году Министерство просвещения опубликовало данные, согласно которым количество детей-мигрантов, обучающихся в российских школах, приблизилось к 150 тысячам человек.

Подавляющее большинство из них учились в крупных городах, и за последние три года их стало значительно больше, – отметил парламентарий. — Сегодня многочисленные проблемы в школах возникают из-за того, что по закону «Об образовании» в классы набирают детей не только с российским гражданством, но и без него. Никакого тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед началом обучения не проводится, и поскольку многие из них язык знают плохо, в классах начинаются большие проблемы.

В последнее время учителя всё чаще отмечают, что если в классе учится несколько мигрантов, то общаются они исключительно на родном языке. Причем не только на перемене, но и с учителем во время урока. Хуже всего, когда их численность превалирует над русскоязычными учениками, и тогда в классе начинается хаос, несовместимый с учёбой и работой учителей. Возникают многочисленные конфликты и развал дисциплины», – подчеркнул лидер Сергей Миронов.

Он напомнил, что партия «Справедливая Россия – За правду» неоднократно предлагала ввести для детей мигрантов подготовительные курсы по изучению русского языка, которые они должны в обязательном порядке проходить перед поступлением в школу. Но жизнь показывает, что одних только подготовительных курсов сегодня недостаточно. Дополнительную программу по русскому языку нужно вводить для мигрантов, которые уже учатся в школе. «Вместе с этим мы предлагаем установить квоту приёма детей мигрантов в российские школы. Надеюсь на поддержку вице-премьера Дмитрия Чернышенко в этом вопросе», – заключил Сергей Миронов.

источник: пресс-служба председателя социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» и руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе ФС РФ С.М.Миронова

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