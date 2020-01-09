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Спринтер Руслан Перестюк из Симферополя - на пьедестале соревнований "Рождественские старты"
фото: Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

Спринтер Руслан Перестюк из Симферополя — на пьедестале соревнований «Рождественские старты»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:00 09.01.2020

Симферопольский спринтер Руслан Перестюк стал бронзовым призером 29-х Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Рождественские старты – Мемориал Эдуарда Яламова».

Этот турнир, первый для российских легкоатлетов в новом году, состоялся в Екатеринбурге в крытом спорткомплексе «Луч».Мастер спорта международного класса Руслан Перестюк взял «бронзу» в беге на 60 м (результат – 6,79 сек.). Победил в этом виде программы Рушан Абдулкадеров из Москвы (6,68 сек.), — сообщает «Крымский спорт».

Всего в соревнованиях приняли участие более 130 атлетов из 15 регионов страны. Были разыграны 12 комплектов наград.

Спринтер Руслан Перестюк из Симферополя - на пьедестале соревнований "Рождественские старты"

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