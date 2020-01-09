Спринтер Руслан Перестюк из Симферополя — на пьедестале соревнований «Рождественские старты»

Симферопольский спринтер Руслан Перестюк стал бронзовым призером 29-х Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Рождественские старты – Мемориал Эдуарда Яламова».

Этот турнир, первый для российских легкоатлетов в новом году, состоялся в Екатеринбурге в крытом спорткомплексе «Луч».Мастер спорта международного класса Руслан Перестюк взял «бронзу» в беге на 60 м (результат – 6,79 сек.). Победил в этом виде программы Рушан Абдулкадеров из Москвы (6,68 сек.), — сообщает «Крымский спорт» .