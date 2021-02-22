 Спрос на экскурсии и турмаршруты Крыма постоянно растет

Накануне Всемирного Дня экскурсовода министерство курортов и туризма РК наградило почетными грамотами почти 30 экскурсоводов и туристические маршруты, которые привносят значительный вклад в популяризацию культурного и туристического наследия Крыма.

В Крыму с каждым годом растет спрос на экскурсионные услуги и прежде всего, благодаря людям и проектам, которые развивают экскурсионную деятельность на совершенно новом уровне, используя современные технологии, адаптируя к потребностям туриста, не забывая при этом о классических канонах крымской школы экскурсоводов, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

На сегодня в реестре субъектов и объектов туристской индустрии Крыма содержатся сведения о 1459 субъектах деятельности, где 1387 экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков и 72 инструкторах-проводниках.

О наградах.

За высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие курортно-туристского комплекса почетными грамотами были награждены 29 экскурсоводов Бахчисарайского района, Алушты, Евпатории, Феодосии, Керчи и Ялты.

Отдельно отметим награды турмаршрута «Малый Иерусалим» и аудиогида Koktebel Jazz Pre-party. В этом году эти проекты стали победителями VII всероссийской туристской премии «Маршрут года».

«Малый Иерусалим» евпаторийского культурно-этнографического центра занял первое место в номинации «Лучший маршрут в городе». Этот древний музей под открытым небом включает в себя караимские кенасы начала ХIХ в., синагогу Егие-Капай, текие дервишей ХV-XVI вв., армянскую церковь Святого Николая, мечеть Джума-Джами XVI в., греческую церковь пророка Илии, турецкие бани и Гезлёвские ворота, с которых начинается знакомство с «Малым Иерусалимом».

В номинации «Лучший онлайн-маршрут в городе» второе место занял аудиогид Koktebel Jazz Pre-party, который запустили в августе прошлого года в дар Коктебелю – как promo международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party. С его помощью, можно прогуляться к вилле «Киммерия» и кургану-усыпальнице семьи Юнге, побывать на бывшей даче писателя Викентия Вересаева и в доме поэта и художника Максимилиана Волошина.