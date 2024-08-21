Спрос на крымскую недвижимость вырос на 40 процентов

Как отмечают эксперты, одна из причин взметнувшихся вверх продаж, как ни странно, — введение санкций европейскими странами. Они стимулировали россиян, раньше собиравшихся приобретать недвижимость за рубежом, инвестировать внутри России.

Сегодня многие из тех, кто рассматривает покупку недвижимости в Крыму как инвестицию, считают, что сейчас у них «последний шанс купить перед подорожанием», причем это касается не только новостроек на этапе строительства. Среди потенциальных покупателей бытует мнение, что после нормализации политической ситуации цены резко вырастут. Многие считают, что с открытием аэропорта в Крыму взлетят не только самолеты, но и стоимость жилья. Поэтому те, у кого есть деньги, стремятся успеть приобрести свою квартиру или домик у моря.

Основные покупатели жилья в Крыму — москвичи и петербуржцы, есть значительный интерес со стороны представителей центральных и зауральских регионов России. Прежде всего, нефтедобывающих — Югры и Ямала, где у жителей высокая зарплата, отмечают в компании Golden Brown Group. Ко всему прочему, действуют программы переселения из регионов Крайнего Севера, стимулирующие продажи недвижимости на юге.

Кроме того, важным фактором стало и то, что строительная отрасль Крыма, как отмечают застройщики, преодолела кризис неопределенности в связи с началом специальной военной операции, и объемы сдаваемого жилья тоже пошли в рост навстречу спросу.

По данным агентства IDEM, за последний год стоимость квадратного метра в новостройках полуострова выросла на 12,5 процента. Средневзвешенная цена «квадрата» в Крыму составляет 211 660 рублей. Средняя цена однокомнатной квартиры на полуострове сейчас 11 миллионов рублей. 60 процентов всех лотов в новостройках приходится на курортные города полуострова. При этом самые дорогие, элитные квартиры и апартаменты есть только в Ялте и Алуште. Цена квадратного метра здесь — 246 тысяч рублей. А самое доступное жилье по цене 94800 рублей за «квадрат» — в Бахчисарае и Керчи.

Как отмечают аналитики, в тот период, когда в стране была приемлемой ключевая ставка, а значит, под божеский процент можно было взять и ипотеку, рост продаж недвижимости в Крыму шел особенно активно. Сейчас он замедлился. Массовая ипотека практически недоступна, переплатить за квартиру под 21 процент годовых (а дешевле не взять — «РГ») за 20 лет придется почти в четыре раза. Кроме того, с 1 июля 2024 года в России перестали действовать две масштабные льготные госпрограммы — ипотека на строящееся жилье под восемь процентов и семейная ипотека под шесть процентов. Эти факторы повлияли на продажи недвижимости как во всей стране, так и в Крыму.

Месяц спустя после отмены аналитики отмечают заметную стагнацию средней стоимости квадратного метра квартир на полуострове. За это время менее чем на процент выросла средняя цена «квадрата» в студиях, однокомнатных и двухкомнатных квартирах. В трехкомнатных она снизилась на 1,6 процента, а в четырехкомнатных осталась неизменной.

источник: «Российская газета»