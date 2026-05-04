Спрос на курортную недвижимость резко уменьшился. Крым теряет желающих купить «место под Солнцем»

Так, в Крыму покупательская активность в данном сегменте сократилась на 20%, а в Калининграде — на 33,3%. При этом в Краснодарском крае и Калининградской области количество сделок практически не изменилось.

Ведущий эксперт по инвестициям, автор проекта «Глазами инвестора» Евгений Ткачёв считает, что снижение спроса на курортную недвижимость не носит системного характера.

Возможно, мы наблюдаем последствия ужесточения в использовании кредитных инструментов, и не все девелоперы успели адаптировать свои инструменты продаж для клиентов, — предположил спикер.

На его взгляд, спрос в сегменте курортной недвижимости будет смещаться в Крым, Архыз и Минеральные Воды.

В Крыму сейчас идёт активное развитие санаторно-курортного девелопмента. И регион показывает хорошие результаты по стартам новых проектов. Снижение спроса и стоимости в сегменте курортной недвижимости возможно будем наблюдать в Сочи, Анапе и других городах Краснодарского края, — добавил Евгений Ткачёв.

Эксперт по недвижимости Кирилл Флутков уверен, что у снижения спроса на курортную недвижимость есть сразу несколько причин.

Прежде всего это рост цен. Курортная недвижимость сильно подорожала за последние годы, при этом лимиты по льготной ипотеке, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, здесь составляют 6 млн рублей. Кроме того, курортную недвижимость многие воспринимают либо как инвестицию, либо как дорогую игрушку — но не как базовую потребность. В связи с непростой экономической ситуацией в стране и в мире многие решили затянуть пояса, и это также отразилось на спросе в этом сегменте, — поделился специалист.

При этом ключевым фактором снижения покупательской активности в сегменте курортной недвижимости, по его мнению, является слишком дорогая ипотека.

Всё это, конечно же, влияет на стоимость объектов. На вторичке стали проскакивать настолько интересные срочные варианты, о которых раньше можно было даже не мечтать. То же самое в сегменте загородного жилья происходит, — продолжил Кирилл Флутков.

При этом первичка, по его словам, выбивается из общей картины, поскольку застройщики «в аттракционах невиданной щедрости не участвуют».

Но тем не менее и они формируют интересные предложения, в том числе с выгодными рассрочками. По поведению застройщиков также чувствуется, что им не хватает клиентов, и они делают всё, чтобы привлечь покупателей или переманить их у конкурентов, — резюмировал Кирилл Флутков.

источник: ЦИАН