Спрос на квартиры в новостройках Севастополя за месяц сократился на 7%

Аналитики «Авито Недвижимости» изучили, как изменились показатели рынка новостроек по итогам октября 2023 года. За месяц интерес к покупке квартир на первичном рынке в среднем по России уменьшился на 12%. Падение отмечалось для всех форматов жилья: спрос на «двушки» сократился на 13%, в категории «трешек» — минус 12%, интерес к «однушкам» упал на 11%, к студиям — на 9%. Предложение уменьшилось в среднем всего на 1%, а цены при этом выросли (+2%) как в абсолютных показателях, так и в пересчете на квадратные метры.

Текущее уменьшение спроса — не падение само по себе, а коррекция до обычных для рынка величин. Если мы посмотрим динамику в летние месяцы, то в августе к июлю наблюдался рост спроса на 25%, а в июле к июню — на 17%. В ожидании роста ключевой ставки ЦБ РФ люди спешили скорее заключить сделки на выгодных условиях по ипотеке. Сейчас этот спрос во многом реализован, и на рынке наблюдается некоторое затишье. Подобное мы наблюдали в начале года после ажиотажных последних месяцев 2022-го. Напомню, тогда люди стремились поскорее приобрести жилье с привлечением семейной ипотеки, поскольку статус программы на будущий год не был ясен, — прокомментировал положение дел руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева.

За месяц спрос на квартиры в новостройках сократился в 30 из 33 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости». В Кирове интерес снизился на четверть, в Саратове — на 23%, в Барнауле — на 22%, в Нижнем Новгороде и Симферополе — на 20%. Рост наблюдается только в Красноярске (+5%), Томске (+3%) и Калининграде (+1%).

Несмотря на снижение спроса, цены выросли в большинстве городов исследования. Самое заметное увеличение — в Барнауле. Здесь стоимость квартир в новостройках подскочила на 12% по сравнению с сентябрем 2023 года. Доступнее жилье на первичном рынке стало в Самаре (-7% за месяц), Санкт-Петербурге (-2%), в Омске и Новосибирске цены не изменились. По итогам октября самые дорогие новостройки в Москве (15,5 млн рублей), Сочи (12,4 млн рублей) и Нижнем Новгороде (9 млн рублей). Дешевле всего новое жилье в Саратове (4,2 млн рублей), Ижевске (4,3 млн рублей) и Ульяновске (4,4 млн рублей).