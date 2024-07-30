Спрос на летний отдых в Крыму вырос до 1,5 раз

Продажи летних туров в Крым в 2024 году выросли на 50% по сравнению с годом ранее, сообщила эксперт по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах в ходе пресс-конференции.

Крым в этом году получил на 25% больше туристов. Это по данным официального министерства по туризму Крыма. При этом туроператоры говорят о росте более чем на 50% по своим продажам, — цитирует ТАСС специалиста.

Загрузка гостиниц Крыма летом 2024 года составляет в среднем 60%, при этом крупные отельные объекты и санаторно-курортные комплексы сообщают о загрузке более чем на 90%, добавила эксперт. По ее словам, спрос на отдых в Краснодарском крае вырос за год на 5%. Отели региона заполнены в среднем на 84%. В частности, в Анапе — на 94%, в Геленджике и Сочи — на 85%.

Самыми популярными внутрироссийскими направлениями летом стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан. Загрузка городских отелей Москвы и Санкт-Петербурга летом составляет 70-80% и более.

Если мы посмотрим на загородные объекты размещения во всех регионах России, то там ситуация говорит об очень высоком спросе. Практически все отели средней полосы, Урала, Сибири, Подмосковья, Ленинградской области отчитываются о загрузке более 90%. А если мы возьмем такие регионы, как Калининградская область, Карелия, Башкирия, Татарстан, Иркутская область, здесь загрузка достигает практически 100%», — рассказала Булах.

Стоимость летнего отдыха в России в этом году выросла в среднем на 20%, сообщила она. Средняя стоимость ночи в отеле Москвы составляет 8,2 тыс. рублей (рост цен на 34%), в Краснодарском крае — 12 тыс. рублей (+23%), в Санкт-Петербурге — 9,5 тыс. рублей (+14%), в Московской области — 11 тыс. рублей (+11%).