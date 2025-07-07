Спрос на летний отдых в Крыму вырос почти вдвое — эксперт

Спрос на поездки в Крым вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Причем он стал популярнее задолго до того, как Анапу объявили непригодной для купания, — сказала Ломидзе.
По ее словам, уже в январе — феврале текущего года туроператоры говорили о приросте объема продаж на 30%.
И обеспечено это было в том числе потому, что Крым держал очень привлекательные цены. И пока они сохраняются. Отдых там по-прежнему дешевле, чем в Краснодарском крае, — подчеркнула глава ассоциации.
источник: ТАСС
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С тегами: Крым туристический