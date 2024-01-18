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Спрос на летний отдых в у вырос за год до двух раз
фото: pikist.com

Спрос на летний отдых в Крыму вырос за год до двух раз

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:58 18.01.2024

Число бронирований отелей Крыма на лето 2024 года выросло за год до двух раз по сравнению с 2023 годом, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В начале этого года значительно выросли бронирования отелей Крыма на лето по сравнению с тем же периодом годом ранее. По данным туроператоров, рост составляет от 50% до 100%. Как считают эксперты РСТ, это связано с низкой базой прошлого года, привлекательными ценами и спокойным информационным фоном, — цитирует сообщение ТАСС

По данным сервиса Travelline, спрос на объекты размещения Крыма вырос в среднем на 40%. При этом более 40% бронирований совершают жители самого полуострова. Туроператоры также отмечают скачок спроса на Крым. «За последний месяц число бронирований выросло в два раза. Очень активны туристы были в прошедшие новогодние каникулы, прирост заказов составил 80%», — подтвердил генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Однако, по его словам, говорить о восстановлении спроса на направлении преждевременно. «Если раньше крымские объемы можно было сравнивать с показателями по курортам Краснодарского края в целом, то сейчас они не сопоставимы даже с Сочи», — объяснил эксперт.

В 2023 году полуостров принял 5,2 млн туристов, что на 20% меньше, чем в 2022 году, напомнили в РСТ.

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источник: ТАСС 

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