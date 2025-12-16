Спрос на новогодний Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом

Спрос на новогодние туры в Крым в этом году демонстрирует значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем динамика оценивается в 10 — 20% год к году, – сообщает АТОР со ссылкой на данные туроператоров.

Отмечается, что Крым стабильно входит в топ-5 самых популярных направлений для отдыха на новогодних каникулах, занимая около 5% от общего объема бронирований по России. При этом в топе спроса – Ялта и ялтинские поселки Кореиз, Гаспра, Форос и Гурзуф. Также в рейтинг самых популярных курортов крымского полуострова на новогодние каникулы традиционно входят Алушта, Евпатория, Севастополь.

Наибольший прирост спроса по сравнению с прошлым годом наблюдается в сегменте трехзвездочных отелей, особенно с полным пансионом, а также в санаториях и пансионатах среднего ценового диапазона. Средняя заполняемость номерного фонда по полуострову уже достигает 40–50%, что на 10–15% превышает показатели прошлого года, – отмечают в Ассоциации.

При этом наиболее востребованные объекты работают с еще более высокой загрузкой: у ряда топовых гостиниц и здравниц Крыма уровень бронирований на праздники уже превышает 80%, есть даже приостановки продаж отдельных категорий номеров.

Также, по данным АТОР, отмечается рост доли туристов, которые выбирают отели с праздничными банкетами и анимационными программами.

Новогодние тарифы в крымских отелях выросли на 10–15% по сравнению с прошлым годом. При этом примерно 20–25% объектов, преимущественно в среднем и бюджетном сегменте, не изменили стоимость проживания. Самыми дорогими остаются курорты Южного берега Крыма, — констатируют эксперты.

В среднем, по данным АТОР, размещение без учета стоимости дороги в гостинице с завтраками на пять ночей с заездом 30 декабря на двоих в отеле категории «три звезды» обойдется в 50-70 тысяч руб. Наиболее доступные варианты в этом сегменте можно найти в Евпатории и Симферополе. Для четырехзвездочных отелей цены стартуют от 60 до 130 тысяч рублей. Средняя цена за «пятизвездочный отдых» составляет около 160–190 тысяч рублей. Конечная стоимость пакетного тура в Крым зависит от логистики, подчеркивают туроператоры.

Ранее председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин рассказал, что большинство средств размещения в Крыму предлагают отдых на любой кошелек, в том числе спецпредложения, которые чаще других доступны в в четырех- и пятизвездочных отелях.

источник: РИА Новости Крым