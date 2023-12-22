Спрос на новогодний отдых в Крыму вырос

Спрос на отдых в Крыму в период новогодних праздников вырос за год на 40%, популярность Севастополя увеличилась на 80%. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные онлайн-платформы

Среди рекордсменов по росту спроса Крым, его в эти новогодние праздники бронируют почти на 40% больше, чем год назад. Средняя стоимость размещения (10,3 тыс. рублей) примерно на 5,8% ниже показателя прошлого года. А в Севастополь поездки стали бронировать почти на 80% чаще, чем год назад, — цитирует сообщение ТАСС.

Интерес к новогоднему отдыху в Оренбургской области и Красноярском крае за год увеличился более чем вдвое, в Липецкой и Томской областях — на 94%, в Волгоградской, Самарской, Ростовской областях — на 60%, Ханты-Мансийском автономном округе — на 55%, Саратовской области — на 47%.

Как отметили эксперты, рост спроса есть практически по всем регионам. Снижение показали лишь несколько субъектов, в том числе те, которые выставили максимальные цены на размещение. Например, средняя стоимость размещения на новогодние праздники в Карачаево-Черкесии достигла самой высокой отметки по рынку — 21,3 тыс. рублей за ночь. В итоге снизился и спрос — на 0,6%. Средняя цена в Республике Алтай выросла на 37%, следствием чего стал минимальный рост спроса (+0,3%). Бурятия повысила цены на 62%, при этом спрос упал почти на 29%.

По данным Travelline, общее число бронирований отелей на новогодние праздники возросло в среднем по России на 23% по сравнению с прошлым годом. Лидируют по спросу Москва (22% бронирований), Краснодарский край (17%) и Санкт-Петербург (15%). Чаще всего туристы бронируют пребывание длительностью менее трех ночей, средняя цена на размещение в праздничные даты выросла на 13,6% и достигла 10,6 тыс. рублей за номер за ночь. В Москве цены на проживание увеличились почти на 29%, в Краснодарском крае — на 5%, в Санкт-Петербурге — на 20%.

источник: ТАСС