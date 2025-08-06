Спрос на отдых в Крыму достиг рекордных значений. И это за последние три года

Спрос на бронирование размещения в Крыму этим летом вырос в полтора раза по сравнению с 2024 годом и вдвое по сравнению с 2023 годом. Это делает республику самым быстрорастущим туристическим направлением среди всех российских регионов – такими выводами поделились специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок.

Крым также совершил скачок в топе самых востребованных направлений по числу бронирований – с 13 позиции, которую он занимал в прошлом году, на 8 строчку рейтинга. По данным Островка, наибольший рост бронирований зафиксирован на западном побережье полуострова. Спрос на одни из самых популярных направлений – Севастополь и Балаклаву – вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым сезоном. Число бронирований в Николаевке увеличилось на 59%, в городе Саки и Евпатории – на 40%.

Среди курортов южного побережья российские туристы стали чаще выбирать Алушту – рост числа бронирований более чем в полтора раза, Алупку и Гурзуф – на 40%, Симеиз и Ялту – на 26%, Коктебель и Новый Свет – на 10%.

На востоке полуострова особенно выделяется Керчь с ростом на 67%, за ней следуют Судак с приростом на 57% и Феодосия – на 25%.

В целом в топ самых востребованных направлений по числу бронирований этим летом входят Ялта, Севастополь, Судак, Феодосия, Алушта, Евпатория, Симферополь, Керчь, Коктебель и Гурзуф.

Как отмечают в Островке, Крым также укрепляет позиции как семейное направление – в этом году каждое третье бронирование на сезон включает одного ребенка или нескольких (33%). Для сравнения, в прошлом году доля таких бронирований составляла 31%, в 2023 году – 29%.

«Туристы едут на полуостров со всех концов страны, преимущественно на собственном транспорте и выбирают как известные курорты с развитой инфраструктурой – например, Ялту, Севастополь, так и небольшие курортные поселки и города. Такие места идеально подходят для отдыха с детьми или для спокойного отпуска вдали от шумных локаций. Толчок росту спроса в этом году также дало то, что Крым стал одной из альтернатив черноморским курортам Краснодарского края. Мы видим, что интерес к региону к концу лета не ослабевает: спрос на бархатный сезон в Крыму уже превышает прошлогодние показатели более чем на 70%», – отметила Дарья Кочеткова, управляющий директор Островка.

Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения Крыма на это лето составляет 5 900 рублей – на 18% выше, чем в прошлом году (5 000 рублей).

В число самых бюджетных прибрежных направлений входит Керчь, где средняя стоимость ночи насчитывает 3 800 рублей, а также Саки (4 000 рублей) и поселок Заозерное вблизи Евпатории (4 100 рублей).

До 5 000 рублей за ночь туристам обходится отдых в Коктебеле (4 300 рублей), Феодосии (4 500 рублей), Николаевке и Судаке (4 600 рублей), Массандре (4 700 рублей) и Алупке (4 900 рублей). Более 5 000 рублей туристы платят за ночь в отелях и апартаментах Севастополя (5 400 рублей), Евпатории (5 500 рублей), Балаклавы (6 600 рублей) и Симеиза (7 200 рублей).

В более высоком ценовом сегменте – Кореиз (8 000 рублей за ночь), Ялта (8 600 рублей), Новый Свет (8 900 рублей) и Гурзуф (10 000 рублей).

По данным Островка, в поездках по Крыму туристы чаще всего отдают предпочтение гостевым домам – на такие объекты размещения приходится 36% бронирований, и отелям без звезд (31%). Каждое десятое бронирование они совершают в апартаментах (11%) и отелях категории три звезды (10%). Реже туристы выбирают отели категории одна и две звезды (5%), четырехзвездочные и пятизвездочные гостиницы (в сумме 4%), виллы, коттеджи и кемпинги (в сумме 2%), хостелы (1%).

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