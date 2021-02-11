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Спрос на отдых в Крыму в межсезонье увеличился почти в полтора раза
Фото: Cairomoon, pixabay.com

Спрос на отдых в Крыму в межсезонье увеличился почти в полтора раза

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:35 11.02.2021

В Крыму зафиксирован рост спроса на отдых в межсезонье. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Доля Крыма в продажах, например, национального туроператора «Алеан» санаторно-курортного направления составляет порядка 40% по стране на сегодняшний день. В целом спрос на Крым в межсезонье по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 1,5 раза, — сказал Волченко.

Министр уточнил, что в Крыму работают 1 092 объекта размещения, в том числе 71 санаторий.

Порядка 40 санаторно-курортных организаций подготовили специализированные программы по реабилитации после COVID-19. И еще порядка 10 разрабатывают собственные программы, — рассказал Волченко.

Отметим, что в Крыму из-за роста заболеваемости новым коронавирусом с конца прошлого года действует ряд ограничений, связанных с проведением банкетов и массовых гуляний. Однако в январе и феврале фиксируется снижение темпов распространения инфекции и власти Крыма готовятся с 1 марта отменить большинство ограничений (кроме масочного режима и социального дистанцирования).

По материалам ТАСС.

Спрос на отдых в Крыму в межсезонье увеличился почти в полтора раза

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