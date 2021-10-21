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Спрос на перелеты по России в период ноябрьских выходных вырос в 1,5 раза
фото: Shoval Zonnis (pexels.com)

Спрос на перелеты по России в период ноябрьских выходных вырос в 1,5 раза

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:52 21.10.2021

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, спрос на перелеты по России в период с 29 октября по 7 ноября вырос в полтора раза после объявления о введении нерабочих дней. Число возвратов растёт, однако доля возвратов составляет не более 5% от продаж.

Среди тех, кто уже оформил авиабилеты на 29 октября – 7 ноября, 87,6% планируют путешествие по России, а 12,3% отправятся за рубеж. Среди зарубежных направлений больше всего бронирований приходится на Узбекистан, Армению, Турцию, Киргизию, Азербайджан, Молдову, Беларусь, Кипр, Казахстан и Египет, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Топ-10 стран, куда оформлены авиабилеты с вылетом из России в период с 29 октября по 7 ноября

Страна назначенияДоля пассажировСредний чек туда-обратно
Узбекистан16,6%21410
Армения14,1%16681
Турция13,5%25594
Киргизия9,6%17218
Азербайджан6,6%22969
Молдавия6,1%14476
Беларусь4,4%13209
Кипр3,0%34819
Казахстан2,8%29866
Египет1,0%38651

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

По России больше всего перелетов забронировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Тюмень.

Топ-10 городов России, куда оформлены авиабилеты с вылетом в период с 29 октября по 7 ноября

Город назначенияДоля пассажировСредний чек туда-обратно из других городов России
Москва22,0%7876
Санкт-Петербург12,8%9190
Сочи7,4%9746
Симферополь4,4%10510
Минеральные Воды4,1%9336
Калининград3,8%10948
Краснодар3,8%8311
Екатеринбург2,2%8746
Ростов-на-Дону2,2%8097
Тюмень1,7%10749

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

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Спрос на перелеты по России в период ноябрьских выходных вырос в 1,5 раза

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