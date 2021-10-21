Спрос на перелеты по России в период ноябрьских выходных вырос в 1,5 раза

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру , спрос на перелеты по России в период с 29 октября по 7 ноября вырос в полтора раза после объявления о введении нерабочих дней. Число возвратов растёт, однако доля возвратов составляет не более 5% от продаж.

Среди тех, кто уже оформил авиабилеты на 29 октября – 7 ноября, 87,6% планируют путешествие по России, а 12,3% отправятся за рубеж. Среди зарубежных направлений больше всего бронирований приходится на Узбекистан, Армению, Турцию, Киргизию, Азербайджан, Молдову, Беларусь, Кипр, Казахстан и Египет, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Топ-10 стран, куда оформлены авиабилеты с вылетом из России в период с 29 октября по 7 ноября

Страна назначения Доля пассажиров Средний чек туда-обратно Узбекистан 16,6% 21410 Армения 14,1% 16681 Турция 13,5% 25594 Киргизия 9,6% 17218 Азербайджан 6,6% 22969 Молдавия 6,1% 14476 Беларусь 4,4% 13209 Кипр 3,0% 34819 Казахстан 2,8% 29866 Египет 1,0% 38651

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

По России больше всего перелетов забронировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Тюмень.

Топ-10 городов России, куда оформлены авиабилеты с вылетом в период с 29 октября по 7 ноября

Город назначения Доля пассажиров Средний чек туда-обратно из других городов России Москва 22,0% 7876 Санкт-Петербург 12,8% 9190 Сочи 7,4% 9746 Симферополь 4,4% 10510 Минеральные Воды 4,1% 9336 Калининград 3,8% 10948 Краснодар 3,8% 8311 Екатеринбург 2,2% 8746 Ростов-на-Дону 2,2% 8097 Тюмень 1,7% 10749

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

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