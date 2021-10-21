Спрос на перелеты по России в период ноябрьских выходных вырос в 1,5 раза

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий
Среди тех, кто уже оформил авиабилеты на 29 октября – 7 ноября, 87,6% планируют путешествие по России, а 12,3% отправятся за рубеж. Среди зарубежных направлений больше всего бронирований приходится на Узбекистан, Армению, Турцию, Киргизию, Азербайджан, Молдову, Беларусь, Кипр, Казахстан и Египет, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Топ-10 стран, куда оформлены авиабилеты с вылетом из России в период с 29 октября по 7 ноября
|Страна назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек туда-обратно
|Узбекистан
|16,6%
|21410
|Армения
|14,1%
|16681
|Турция
|13,5%
|25594
|Киргизия
|9,6%
|17218
|Азербайджан
|6,6%
|22969
|Молдавия
|6,1%
|14476
|Беларусь
|4,4%
|13209
|Кипр
|3,0%
|34819
|Казахстан
|2,8%
|29866
|Египет
|1,0%
|38651
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
По России больше всего перелетов забронировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Тюмень.
Топ-10 городов России, куда оформлены авиабилеты с вылетом в период с 29 октября по 7 ноября
|Город назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек туда-обратно из других городов России
|Москва
|22,0%
|7876
|Санкт-Петербург
|12,8%
|9190
|Сочи
|7,4%
|9746
|Симферополь
|4,4%
|10510
|Минеральные Воды
|4,1%
|9336
|Калининград
|3,8%
|10948
|Краснодар
|3,8%
|8311
|Екатеринбург
|2,2%
|8746
|Ростов-на-Дону
|2,2%
|8097
|Тюмень
|1,7%
|10749
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
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