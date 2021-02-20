Спрос на перелёты в Симферополь вырос на 60%

Рынок авиаперелетов в России продолжает постепенно восстанавливаться. Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру фиксируют рост бронирований на внутренних направлениях.

На некоторых маршрутах рост спроса по сравнению с началом 2019 года превышает 60%.

Топ-10 популярных авианаправлений по России в январе — марте 2021 года (отправление с 1 января по 31 марта, продажи с 1 января по 16 февраля)



Направление Средний чек в одну сторону, 2020 Средний чек в одну сторону, 2021 Динамика среднего чека к 2020 году Москва — Сочи 4493 4989 +11% Москва — Санкт-Петербург 3394 2560 -25% Москва — Симферополь 4539 5121 +13% Москва — Краснодар 3914 4556 +16% Москва — Минеральные Воды 3866 4284 +11% Москва — Екатеринбург 5704 3833 -33% Москва — Махачкала 4865 3961 -19% Москва — Ростов-на-Дону 5567 5427 -3% Москва — Калининград 3661 3937 +8% Москва — Уфа 4320 3783 -12%

Источник: Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

В первом квартале 2021 года больше всего перелетов запланировано по направлениям Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Симферополь. Также в топ-10 входят Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкала, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа.

Среди направлений из топ-10 меньше бронирований, чем в 2019 году, еще до начала коронакризиса, только по направлению Москва — Ростов-на-Дону. По направлению Москва — Краснодар аналитики Туту.ру фиксируют рост спроса примерно на 10%, по всем остальным направлениям из топ-10 спрос вырос существенно — на треть и более. Рекордсмены тут — направления Москва — Калининград, Москва — Симферополь и Москва — Екатеринбург, где рост спроса превышает 60%.

Статистику комментирует руководитель направления «Авиабилеты» Туту.ру Ольга Епихина:

По данным Росавиации, в январе 2021 года услугами российских авиаперевозчиков воспользовались 5,5 млн пассажиров. Это на 38% меньше, чем в январе прошлого года, но ситуация уже лучше, чем в декабре, когда разрыв с тем же месяцем предыдущего года был 43%, то есть рынок постепенно восстанавливается. В основном мы связываем это с постепенным спадом количества заболевших, со снятием ограничений в регионах, с желанием людей поехать на праздники отдохнуть или навестить родственников и с заметным снижением стоимости авиабилетов для привлечения пассажиров. По данным аналитиков Туту.ру, средний чек за перелет по России в одну сторону в январе 2021 был на 11% ниже, чем год назад. По своей компании мы сейчас фиксируем рост бронирований. К примеру, в январе число бронирований авиабилетов по России на нашем сервисе более чем на 20% превысило показатели января прошлого года и почти на 40% — показатели января 2019 года. Мы предполагаем, что объем перевозок будет постепенно расти и вырастет на 15-20% к прошлому году при условии, что не будут вводиться повторные ограничения или локдауны в регионах, а также успешно пройдет вакцинация населения. Сейчас мы видим, что россияне активно планируют перелеты на февральские и мартовские длинные выходные. На майские праздники также в любом случае люди захотят отдохнуть и поедут по внутренним направлениям. Ещё больший рост спроса мы ждём с открытием границ или с наступлением летнего сезона. Если границы не откроют, то те же Сочи и Крым в этом году будут снова очень популярны, как было в прошлом году.

