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Спрос на перелёты в Симферополь вырос на 60%
фото: april_kim (pixabay.com)

Спрос на перелёты в Симферополь вырос на 60%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:20 20.02.2021

Рынок авиаперелетов в России продолжает постепенно восстанавливаться. Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру фиксируют рост бронирований на внутренних направлениях.

На некоторых маршрутах рост спроса по сравнению с началом 2019 года превышает 60%.

Топ-10 популярных авианаправлений по России в январе — марте 2021 года (отправление с 1 января по 31 марта, продажи с 1 января по 16 февраля)

НаправлениеСредний чек в одну сторону, 2020Средний чек в одну сторону, 2021Динамика среднего чека к 2020 году
Москва — Сочи44934989+11%
Москва — Санкт-Петербург33942560-25%
Москва — Симферополь45395121+13%
Москва — Краснодар39144556+16%
Москва — Минеральные Воды38664284+11%
Москва — Екатеринбург57043833-33%
Москва — Махачкала48653961-19%
Москва — Ростов-на-Дону55675427-3%
Москва — Калининград36613937+8%
Москва — Уфа43203783-12%

Источник: Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

В первом квартале 2021 года больше всего перелетов запланировано по направлениям Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Симферополь. Также в топ-10 входят Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкала, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа.

Среди направлений из топ-10 меньше бронирований, чем в 2019 году, еще до начала коронакризиса, только по направлению Москва — Ростов-на-Дону. По направлению Москва — Краснодар аналитики Туту.ру фиксируют рост спроса примерно на 10%, по всем остальным направлениям из топ-10 спрос вырос существенно — на треть и более. Рекордсмены тут — направления Москва — Калининград, Москва — Симферополь и Москва — Екатеринбург, где рост спроса превышает 60%.

Статистику комментирует руководитель направления «Авиабилеты» Туту.ру Ольга Епихина:

По данным Росавиации, в январе 2021 года услугами российских авиаперевозчиков воспользовались 5,5 млн пассажиров. Это на 38% меньше, чем в январе прошлого года, но ситуация уже лучше, чем в декабре, когда разрыв с тем же месяцем предыдущего года был 43%, то есть рынок постепенно восстанавливается. В основном мы связываем это с постепенным спадом количества заболевших, со снятием ограничений в регионах, с желанием людей поехать на праздники отдохнуть или навестить родственников и с заметным снижением стоимости авиабилетов для привлечения пассажиров. По данным аналитиков Туту.ру, средний чек за перелет по России в одну сторону в январе 2021 был на 11% ниже, чем год назад.

По своей компании мы сейчас фиксируем рост бронирований. К примеру, в январе число бронирований авиабилетов по России на нашем сервисе более чем на 20% превысило показатели января прошлого года и почти на 40% — показатели января 2019 года.

Мы предполагаем, что объем перевозок будет постепенно расти и вырастет на 15-20% к прошлому году при условии, что не будут вводиться повторные ограничения или локдауны в регионах, а также успешно пройдет вакцинация населения. Сейчас мы видим, что россияне активно планируют перелеты на февральские и мартовские длинные выходные. На майские праздники также в любом случае люди захотят отдохнуть и поедут по внутренним направлениям. Ещё больший рост спроса мы ждём с открытием границ или с наступлением летнего сезона. Если границы не откроют, то те же Сочи и Крым в этом году будут снова очень популярны, как было в прошлом году.

Спрос на перелёты в Симферополь вырос на 60%

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