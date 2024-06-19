Спрос на работников сферы дорожного строительства в России вырос в 3 раза

Эксперты Авито Работы изучили динамику вакансий и средних предлагаемых зарплат для представителей сферы дорожного строительства в России. Так, весной 2024 года спрос российских работодателей на дорожных рабочих специалистов вырос в 3 раза (+207%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников повысились на 29% и достигли 70 550 рублей в месяц за полный рабочий день.

Дорожные рабочие занимаются строительством, ремонтом и обслуживанием дорог, выполняя задачи по подготовке дорожного полотна, укладке асфальтового покрытия, ремонту выбоин и трещин, а также капитальному ремонту и обслуживанию дорожной инфраструктуры. Они устанавливают и ремонтируют тротуары, обочины, дренажные системы, дорожные знаки и освещение, а также занимаются озеленением и техническим обслуживанием дорожных машин и оборудования.

В 2,8 раза (+179%) выросло число активных вакансий на позицию монолитчика — это специалисты, занимающиеся укладкой и формированием монолитных бетонных конструкций, в том числе для дорог. Весной 2024 года соискатели на позицию могли рассчитывать в среднем на 99 767 рублей в месяц (+40% за год).

Популярной у работодателей также оказались профессия разнорабочего — доля предложений о работе для этих специалистов выросла в 2,2 раза (+119%). Работодатели стали предлагать новым сотрудникам на 23% больше — средние зарплатные предложения составили 51 718 рублей в месяц.

ТОП-3 востребованных профессий среди дорожных рабочих

Профессия Динамика увеличения числа вакансий год к году, %, весна 2023/весна 2024 Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, весна 2024 Дорожный рабочий +207% 70 550 Монолитчик +179% 99 767 Разнорабочий +119% 51 718

Среди самых высокооплачиваемых дорожных рабочих весной текущего года лидером оказались уже упомянутые монолитчики со средними зарплатными предложениями для новых сотрудников в 99 767 рублей в месяц (+40% за год).

В список также вошли водители. Так, соискателям на позицию водителя спецтехники работодатели были готовы предложить в среднем 98 096 рублей в месяц (+34%).

Высокие предложения по зарплатам получают также кандидаты на позицию водителя бетоносмесителя — весной им предлагали в среднем 96 107 рублей в месяц (+9% за год).

ТОП-3 самых высокооплачиваемых профессий среди дорожных рабочих

Профессия Средняя предлагаемая зарплата, руб., весна 2024 Прирост средней предлагаемой зарплаты, весна 2023/2024, % Монолитчик 99 767 +40% Водитель спецтехники 98 096 +34% Водитель бетоносмесителя 96 107 +9%

В преддверии летнего сезона мы наблюдаем значительный рост спроса на работников дорожной сферы. Повышенной востребованности кадров в отрасли способствует реализация крупных инфраструктурных проектов и необходимость ремонта, обслуживания и модернизации дорожной сети. В условиях дефицита кадров работодатели сферы дорожного строительства вынуждены конкурировать за кандидатов с компаниями из других сегментов рынка труда: например, водителей категорий С и E, востребованных в сферах сельского хозяйства и логистики,— что способствует повышению зарплатных предложений для этих специалистов, — комментирует Александр Сампетов, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы.