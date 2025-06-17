Спрос на специалистов со средним профессиональным образованием вырос в 1,5 раза за год

С развитием промышленности увеличивается потребность работодателей в специалистах прикладных профессий — число вакансий, где в требованиях указывается наличие среднего профессионального образования (СПО), продолжает расти. По данным Авито Работы, весной 2025 года количество объявлений для выпускников средних учебных заведений за год выросло более чем в 1,5 раза (+58%).

Наибольший рост количества предложений о работе, предполагающих наличие СПО, традиционно зафиксирован в сфере рабочих и прикладных специальностей, особенно в сфере строительства и промышленности. Так, в 2 раза (+100%) за год увеличилось количество предложений для отделочников. Средняя зарплата для этой категории работников при полной занятости составила 145 800 руб/мес.

Чаще стали требоваться дефектоскописты (+76%) — они работают на производствах и выявляют скрытые дефекты в металлах, сварных швах и конструкциях с помощью методов неразрушающего контроля. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников за полный день составили 76 363 руб/мес.

На 74% больше стало вакансий для каменщиков. Весной 2025 кандидаты могли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 148 861 руб/мес при условии полной занятости.

Профессии, требующие наличия среднего профессионального образования, с наибольшим приростом числа вакансий за год, весна 2024/2025

Профессия Динамика числа вакансий, %, весна 2024/2025 Средняя предлагаемая зарплата, фиксированный график, полный день, руб., весна 2025 Отделочник +100% 145 836 Дефектоскопист +76% 76 363 Каменщик +74% 148 861 Шлифовщик +72% 109 261 Сапожник +67% 81 009

При этом на рынке труда продолжает наблюдаться устойчивый спрос на квалифицированных специалистов с высшим образованием, однако динамика роста вакансий в данном сегменте остается умеренной. За год количество предложений увеличилось на 11%.

Весной текущего года наибольший прирост вакансий для выпускников вузов зафиксирован среди химиков-технологов (+42%) — в основном они требуются на пищевые и фармацевтические производства и предприятия, производящие бытовую химию. За полный рабочий день начинающим специалистам предлагали в среднем 67 036 руб/мес, причем указанные зарплатные предложения актуальны для младших специалистов с опытом работы до 1-3 лет. На старших позициях предлагаемый доход может в несколько раз превышать указанные значения.

На втором месте в списке востребованных специалистов с высшим образованием оказались инженеры (+16%) — соискатели с небольшим опытом работы могли рассчитывать на среднюю зарплату в 91 751 руб/мес при условии полного рабочего дня.

На 14% активнее, чем весной прошлого года, стали искать аналитиков — сотрудникам на начальном этапе карьеры предлагали в среднем около 77 823 руб/мес за полную занятость, однако на middle и senior-позициях зарплатные предложения для опытных аналитиков могут кратно превышать средние значения.

Рынок труда демонстрирует устойчивый спрос на специалистов со средним профессиональным образованием, что свидетельствует о структурных изменениях в экономике, где все больше ценится прикладная квалификация. При этом СПО — это не только быстрый вход в профессию и стабильный доход, но и возможность осознанно выбрать дальнейшую траекторию развития. Многие выпускники колледжей и техникумов, получив практический опыт, продолжают обучение в вузах, уже четко понимая свои карьерные цели, — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

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