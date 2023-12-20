Спрос на студии на вторичном рынке жилья в Севастополе за год вырос на 23%

Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги года на вторичном рынке жилья в России, сравнив данные за полные 11 месяцев 2022 и 2023 годов. За это время спрос на платформе на квартиры старого фонда увеличился на 9%. Сильнее всего повысилась популярность студий (+17% за год). Предложение же выросло не так сильно — на 3% в среднем по рынку. Цены за год прибавили 13% за объект и 10% в пересчете на квадратные метры. Интересно, что по итогам года студии оказались единственным форматом, который стал для покупателей доступнее, чем год назад. Стоимость такого компактного жилья уменьшилась на 2% за объект и на 6% — за «квадрат».

Чтобы поддерживать рубль на протяжении 2023 года, ЦБ поднял ключевую ставку. Из-за этого увеличились ипотечные ставки, вслед за ними подорожали новостройки, а затем “подтянулись” вторичные квартиры: ведь многие покупатели сначала продают свое нынешнее жилье, чтобы купить новое. Впрочем, рынок в разных городах ведет себя по-разному. Например, в Москве за год спрос снизился на 11%, предложение — на 10%, а стоимость квадратного метра — на 2%. Отчасти это произошло из-за увеличения среднего размера объекта в столице — в больших квартирах “квадрат” дешевле, — отчасти из-за охлаждения рынка в результате повышения ставок по ипотеке. Мы ожидаем, что в следующем году в условиях “дорогих” кредитных денег эта тенденция станет характерна не только для столицы, но и других городов: люди будут больше рассчитывать на свои, а не на заемные средства, поэтому скорее предпочтут купить бюджетные объекты компактного формата: студии или однокомнатные квартиры. А кто-то в условиях неопределенности по поводу инфляции отложит идею о расширении, — цитирует пресс-служба руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина.

За год спрос на вторичном рынке жилья на «Авито Недвижимости» вырос в 29 из 33 городов, участвовавших в исследовании. Больше всего интерес к квартирам увеличился в Симферополе (+49%), Краснодаре (+29%), Екатеринбурге (+28%) и Казани (+23%). В Санкт-Петербурге рост составил 21%, а в Москве востребованность старого фонда снизилась на 11%.

Предложение за отчетный период выросло в 23 из 33 городов. Самый значительный прирост — в Тюмени (+20%), Новосибирске (+18%) и Екатеринбурге (+14%). Снизилось количество доступных для приобретения объектов старого фонда в Сочи (-17%), Москве (-10%) и ряде других городов.

Стоимость вторичных квартир за год выросла в большинстве регионов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Исключение в пересчете на стоимость квадратного метра составили Калининград (-8%), Краснодар (-3%), Севастополь и Москва (-2%), а также Санкт-Петербург и Сочи, в которых цена за «квадрат» в старом фонде за год не изменилась.

Что касается самого компактного формата жилья, то стоимость квадратного метра в студиях вторичного рынка за год снизилась в Краснодаре (-7%), Калининграде (-6%) и Москве (-4%). Сильнее всего подорожали такие объекты в пересчете за «квадрат» в Челябинске (+22%), Омске (+20%), Саратове и Томске (+18% в каждом). Стоимость за объект в этих и других городах исследования представлена на графике.