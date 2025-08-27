Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Спрос на услуги нянь в Крыму вырос на 63%
Новости Республики
Спрос на услуги нянь в Крыму вырос на 63%

Спрос на услуги нянь в Крыму вырос на 63%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:50 27.08.2025

Няни — надежные помощники в семьях, где требуется уделить внимание малышам, школьникам и подросткам. Согласно данным Авито Услуг, в январе–июле 2025 года крымчане заметно чаще искали таких специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в конце лета рост интереса к представителям этой профессии стал еще более значительным.

Няни стали на 63% популярнее у родителей дошкольников

Детям до 6 лет необходим полный уход: кормление, прогулки и развитие навыков. Кроме того, няня может утром отвести ребенка в детский сад, а вечером — забрать. В январе–июле 2025 года спрос на услуги нянь для дошкольников вырос на 63%, а количество предложений увеличилось на 41%.

Няни для школьников от 7 до 12 лет стали востребованнее на 49%, при этом специалисты предлагали свои услуги на 82% активнее. В таком возрасте детям может понадобиться помощь с домашними заданиями, сопровождение на кружки и секции или присмотр дома, пока родители на работе.

Узнайте больше:  47 крымчан на прошлой неделе отдали мошенникам миллионы рублей

В январе-июле 2025 года крымчане искали нянь для подростков на 27% чаще по сравнению с тем же периодом в 2024 году. Родители все чаще обращаются к помощникам, чтобы доверить им контроль за безопасностью детей, а также помочь в организации свободного времени. При этом число специалистов, готовых работать с этой возрастной категорией, выросло на 11%.

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x