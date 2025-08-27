Спрос на услуги нянь в Крыму вырос на 63%

Няни — надежные помощники в семьях, где требуется уделить внимание малышам, школьникам и подросткам. Согласно данным Авито Услуг, в январе–июле 2025 года крымчане заметно чаще искали таких специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в конце лета рост интереса к представителям этой профессии стал еще более значительным.

Няни стали на 63% популярнее у родителей дошкольников

Детям до 6 лет необходим полный уход: кормление, прогулки и развитие навыков. Кроме того, няня может утром отвести ребенка в детский сад, а вечером — забрать. В январе–июле 2025 года спрос на услуги нянь для дошкольников вырос на 63%, а количество предложений увеличилось на 41%.

Няни для школьников от 7 до 12 лет стали востребованнее на 49%, при этом специалисты предлагали свои услуги на 82% активнее. В таком возрасте детям может понадобиться помощь с домашними заданиями, сопровождение на кружки и секции или присмотр дома, пока родители на работе.

В январе-июле 2025 года крымчане искали нянь для подростков на 27% чаще по сравнению с тем же периодом в 2024 году. Родители все чаще обращаются к помощникам, чтобы доверить им контроль за безопасностью детей, а также помочь в организации свободного времени. При этом число специалистов, готовых работать с этой возрастной категорией, выросло на 11%.

