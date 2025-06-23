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Спрос туристов на отдых в Крыму вырос на 40%
фото: pikist.com

Спрос туристов на отдых в Крыму вырос на 40%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:00 23.06.2025

Этим летом спрос среди туристов на отдых в Крыму вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила глава АТОР Майя Ломидзе на полях ПМЭФ в интервью РИА Новости.

Спрос туристов на отдых в Крыму этим летом вырос на 40% по сравнению с летом 2024-го, – сказано в сообщении.

Также, по ее словам, от 5 до 20% повысился спрос на отдых в Карелии, Мурманской и Калининградской областях, Горном Алтае и Алтайском крае.

При этом лидеры спроса на внутреннем рынке этим летом практически неизменны. Это Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Ставропольский край, – добавили в сообщении.

Ранее на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в этом году туристический поток по России может достичь 98 миллионов поездок. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, одними из самых популярных направлений у отечественных туристов остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

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Сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру привел аналитические данные, согласно которым Алушта, Судак, Алупка и Саки вошли в число самых популярных малых городов для отдыха россиян в июне.

источник: РИА Новости Крым 

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