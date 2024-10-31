Сравнение методов торгового финансирования: что выбрать?

При выходе компании на внешний рынок, ведении международной торговли можно использовать инструменты, которые расширят возможности бизнеса. В том числе компания может привлечь сторонние средства, чтобы расплатиться по обязательствам. Такие финансовые операции называются торговым финансированием.

Что такое торговое финансирование

Торговое финансирование — это комплекс финансовых инструментов, которые используются в ВЭД для расчётов по сделкам. Оно позволяет компаниям получать деньги для закупки товаров, услуг и средств производства. Чаще всего этот термин используют, когда говорят о международной торговле.

Основное отличие от кредитных договоров состоит в том, что заёмные средства переводятся не самому покупателю товаров или услуг, а напрямую продавцу. Это позволяет продавцу получить плату сразу после выполнения условий сделки, а покупателю — отсрочить платёж и избежать необходимости брать кредит самостоятельно. Кроме того, срок погашения обязательств обычно короче, чем при привлечении кредитных средств.

Виды методов торгового финансирования

Самофинансирование доступно не всем компаниям. Существует несколько способов привлечения денег для обеспечения финансовых операций при заключении международных сделок:

Аккредитив. В этом случае банк обязуется выплатить указанную в договоре сумму продавцу при выполнении всех условий соглашения. Это надёжный, но дорогой и сложный в оформлении способ получить деньги.

Факторинг. Продавец получает деньги за товары или услуги сразу после их поставки. Фактор — третья сторона, выступающая в роли финансового агента — даёт гарантию покрыть расходы в случае неплатежа со стороны покупателей. Для продавца у факторинга есть минус — необходимость платить комиссию, которая может быть довольно высокой.

Форфейтинг. При нём банк покупает долговые обязательства импортёра со скидкой. Форфейтер принимает на себя все риски по уплате долга. Этот способ обычно применяют, когда экспортёр и импортёр не хотят брать на себя риски неплатежа или когда импортёр находится в стране с нестабильной экономикой.

Лизинг. Если компании требуется дорогое оборудование, транспортные средства или другие активы, она может взять их в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа. Лизинг позволяет предприятиям обновлять основные фонды без значительных единовременных затрат. При этом право собственности на активы остаётся у лизингодателя до окончания срока договора.

Выбор метода

Выбор конкретного метода зависит в первую очередь от характера сделки. Так, для приобретения активов подойдёт лизинг, а при закупке товара для последующей перепродажи можно выбрать аккредитив или факторинг. Форфейтинг подходит для крупных компаний, имеющих устойчивое финансовое положение.

Перед заключением договора важно рассчитать свои финансовые возможности. При планировании доходов и расходов необходимо учесть обязательные выплаты, которые нужно будет переводить организации, обеспечившей сделку.

При этом не нужно опасаться привлекать третьих лиц для заключения международных сделок и ограничивать себя самофинансированием. Использование финансовых инструментов открывает перед компаниями новые возможности по расширению бизнеса или закупке сырья на более выгодных условиях. Если провести грамотный анализ и выбрать надёжного агента, этот инструмент поможет ускорить развитие бизнеса и получать больше прибыли.

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