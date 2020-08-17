Сравнивать Крым с зарубежными курортами — некорректно

Сравнивать Крым с зарубежными курортами, в большинстве случаев, — некорректно, считают опрошенные «Интерфаксом» эксперты туротрасли.

В небольшой промежуток времени приехало достаточно большое количество людей, люди сравнивают уровень отдыха, например, в Турции и в Крыму, что некорректно. Это разный отдых, разные услуги, — сказала исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная, отвечая на вопрос об отзывах на отдых в Крыму.

Руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская уверена, что негативные отзывы от туристов, которые обычно отдыхают за границей, не являются показательными.

Уровень сервиса в ряде стран, конечно, выше, это известный факт. Поэтому эта категория туристов высказывает в какой-то степени недовольство… Но это не является показателем того, что во всем Крыму некачественный сервис, — отметила собеседница агентства.

При этом она считает, что по ресурсам Крым богаче многих курортных регионов мира.

Но, к сожалению, история развития всего туризма в Крыму не позволила все эти ресурсы включить в туристические программы. Соответственно, инфраструктура не та. Поэтому сравнивать с другими курортами, наверно, нелогично в общем, — добавила Марнопольская.

Кроме того, ряд опрошенных экспертов обратили внимание на то, что одним из туристических направлений Крыма является санаторное лечение, чего нет на популярных зарубежных курортах.

Крым всегда был всесоюзной здравницей. Это не просто курорт, где можно получить только пляжный отдых, как в Турции, — заметил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

Некорректным он назвал и сравнение отдыха по цене. По его словам, обычно обсуждают всем известные отели, на которые большой спрос. При этом мало информации о недорогом отдыхе в Крыму, потому что многие такие объекты работают «в тени» и не рекламируют себя. Использование туристами публичного поля, в том числе соцсетей и СМИ, для негативных отзывов Маковей считает логичным, потому что за резонансными публикациями следует оперативная реакция властей и собственников объектов.

Причиной появления в СМИ такого рода комментариев и пояснений стала участившаяся критика в соцсетях отдыха в Крыму: «звезды» и блогеры, в частности, недовольны уровнем сервиса на полуострове.